Будущее Украины не может решаться без украинцев, – Макрон

Украинцы уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Поэтому будущее Украины как государства не может быть решено без украинцев.

Видео дня

Об этом 9 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Именно этими словами он прокомментировал свой сегодняшний совместный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Великобритании Киром Стармером.

Диалог лидеров касался будущих переговоров США и страны-агрессора РФ, которые предлагается провести на Аляске – будет ли в этих переговорах участвовать Украина, доподлинно неизвестно. Также Зеленский, Макрон, Стармер и Мерц обсуждали условия, которые агрессоры якобы выдвинут на переговорах.

Французский лидер подчеркнул, что в любом случае европейцы обязательно будут частью решения, поскольку речь идет о собственной безопасности Европы.

"Мы остаемся решительными в нашей поддержке Украины, работая в духе единства и опираясь на работу, выполненную в рамках Коалиции желающих", – подчеркнул Макрон.

Он добавил, что будет продолжать "тесную координацию с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами".

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который будет выдвинут на встрече на Аляске. Сценарий может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой.

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, была согласована общая позиция по окончанию войны.

Президент Украины, комментируя информацию о требованиях РФ, которые будут выдвинуты на предстоящих переговорах, отдельно подчеркнул, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли.

Позиция Европы

Сегодня, на встрече в Британии представители Украины и Европы согласовали свое предложение для будущей встречи на Аляске. Причем украинско-европейский ответ на "российский план" был одновременно донесен американской стороне.

Позиция Украины и Европы в первую очередь определяет обязательное прекращение огня, которое должно предшествовать любым другим шагам, в том числе детальным переговорам сторон.

Относительно территорий предлагается "обмен вместо сдачи" (если Украина пойдет на выход из Донецкой области, РФ должна оставить оккупированные части Херсонщины и Запорожья).

Любые территориальные уступки Украины должны быть подкреплены "железными гарантиями безопасности", вплоть дочленства Украины в НАТО включительно.

И независимо от результатов этих переговоров Европа продолжит предоставлять Украине оружие и средства, пообещали европейцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!