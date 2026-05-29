Российские угрозы приведут к получению Украиной дополнительных ресурсов для защиты, – конгрессмен Гаймс

Угрозы России усилить обстрелы Киева и "советы" иностранным посольствам об эвакуации являются признаком отчаяния Кремля. На самом деле эти запугивания будут способствовать усилению помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки.

Такое мнение высказал конгрессмен Джим Хаймс, член комитета по разведке Палаты представителей США, который 27–28 мая вместе с сенатором Ричардом Блюменталем посетил Киев. Его цитирует "Укринформ".

РФ показала свою слабость, она теряет позиции

Конгрессмен прокомментировал заявления российского министерства иностранных дел и его главы Сергея Лаврова о намерении Москвы продолжать масштабные воздушные атаки по Киеву. По мнению политика, речь идет о трех основных месседжах.

"Во-первых, это признак полного отчаяния", – подчеркнул Хаймс.

Он отметил, что российская оккупационная армия "впервые за очень долгое время теряет позиции в Украине в чистом виде". Цена, которую агрессор платят за попытки захватить дополнительные территории, впечатляет, сказал член Конгресса.

"Думаю, в ближайшие несколько месяцев вы увидите, как украинские военные будут продолжать отвоевывать территории, нанося России огромные потери", – спрогнозировал Хаймс.

Он назвал кремлевского главаря Владимира Путина "сумасшедшим диктатором", который, теряя позиции в Украине, заставляет российский народ платить за это "собственной кровью" и кровью "своих сыновей".

"Во-вторых, это свидетельствует о менталитете человека, которому совсем не трудно совершать военные преступления", – добавил конгрессмен.

Угрозы гражданским украинцам и иностранцам-дипломатам "свидетельствуют о комфорте, который россияне испытывают, совершая военные преступления", в частности, атакуя больницы, родильные дома, "неправительственные организации, которые пытаются доставить помощь общинам вдоль линии фронта".

В-третьих, Хаймс убежден, что угрозы "абсолютно контрпродуктивны".

"Я уже планирую свою следующую поездку сюда (в Украину. – Ред.) и собираюсь вернуться в Вашингтон, чтобы убедиться, что угрозы Сергея Лаврова приведут к выделению дополнительных ресурсов в пользу народа Украины", – сказал политик.

Лаврова он описал как представителя агрессивной и имперской политики РФ. "Все, что олицетворяет Сергей Лавров, – это то, против чего должен бороться свободный народ", – заявил Хаймс.

Что предшествовало

25 мая Сергей Лавров провел телефонный разговор с американским госсекретарем Марко Рубио и по поручению главаря Кремля "рекомендовал" США обеспечить эвакуацию из Киева своего дипломатического персонала.

Российский министр предупредил, что оккупанты, мол, начинают "системные и последовательные удары по расположенным в Киеве объектам, которые используются для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".

Подчиненная Лаврова Мария Захарова ранее цинично анонсировала новые удары по столице Украины, утверждая, что они "наносились и будут наноситься".

