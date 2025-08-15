Российские элиты не поддерживают войну в Украине, но боятся об этом заявить Путину – WP

Российские элиты не поддерживают войну, которую глава Кремля развязал в Украине. В частности, некоторые лица, тесно связанные с диктатором Владимиром Путиным, надеются, что встреча на Аляске положит конец агрессивным действиям РФ в отношении Киева.

Видео дня

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники. Там отметили, что война утомила всех, но никто не решается сказать об этом Путину.

Детали

Бывший высокопоставленный чиновник Кремля, который согласился говорить только на условиях анонимности из-за чувствительности темы, назвал саммит на Аляске "золотой возможностью" для Путина и добавил, что "визит в США – это огромная победа".

Другой источник, близкий к Кремлю, также анонимно отметил, что встреча является "реальным шансом положить этому (войне. – Ред.) конец" и имеет целью "успокоить российские элиты, для которых эта война является позором и которые хотят, чтобы все вернулось к норме".

По словам собеседников, ощущение усталости от войны, усиливается со всех сторон. Чиновник отметил, что большинство в Кремле выступают против конфликта, но боятся открыто заявить об этом Путину.

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что всем нужно показать, что они патриоты", – пояснил он.

Российский диктатор стоит на своих требованиях

Путин давно четко очертил свои требования к Украине: отказ от четырех областей, которые богаты ресурсами, признание незаконного вторжения и аннексии Крыма в 2014 году, запрет на вступление в НАТО и существенное ограничение ВСУ. Кроме того, Кремль стремится к улучшению отношений с США.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что главной целью Москвы является "нормализация" отношений, что предполагает отмену санкций, восстановление прямых авиарейсов и развитие бизнес-связей. Аналитики считают, что Россия пытается переложить вину за затягивание войны на Украину, надеясь, что администрация Дональда Трампа может уменьшить или прекратить разведывательную и военную поддержку Киева.

На фоне недавних успехов на фронте Путин уверен в возможности победы и не готов к компромиссам, несмотря на значительные потери. Бывший высокопоставленный чиновник Кремля охарактеризовал его как "очень толстокожего", которого больше не волнуют человеческие жертвы.

В WP также акцентировали, что традиционно встречи президентов США и России – стран с крупнейшими в мире ядерными арсеналами – тщательно планируются, согласовываются заранее и не оставляют места случайностям.

Напомним, ранее аналитики из ISW отмечали, что Кремль может использовать саммит на Аляске, чтобы попытаться отвлечь внимание от мирных переговоров с Украиной. Вместо этого Россия будет пытаться акцентироваться на российско-американских отношениях, чтобы подбить администрацию президента США Дональда Трампа предложить Москве крайне важное экономическое сближение.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия воспользуется участием в саммите на Аляске, чтобы представить себя мировой державой, равной США. А российского диктатора Владимира Путина – как равного американскому президенту Дональду Трампу. В частности, сам факт этих переговоров Кремль уже пытается представить как победу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!