Российские активы в Европе останутся замороженными: в Евросовете напомнили условия их разблокировки

Европейский совет подтвердил, что российские активы будут оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит военную агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб. Лидеры ЕС также призвали Еврокомиссию как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки Украины.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета, отметив, что во время обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским была подтверждена неизменная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Союз (ЕС) продолжит оказывать политическую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь.

Финансирование потребностей Украины продолжится

В заявлении указано, что в 2025 году Украина получила от ЕС 20,5 миллиарда евро, из которых 6,5 миллиарда – через Механизм помощи Украине (Ukraine Facility), а еще 14 миллиардов – в рамках инициативы G7 ERA. Эти средства направляются из доходов, полученных от замороженных российских активов, а общая сумма поддержки ЕС и государств-членов с начала войны уже достигла 177,5 миллиарда евро.

Европейский совет обязался обеспечить финансирование насущных потребностей Украины на 2026-2027 годы, включая военные и оборонные расходы. В документе отмечается, что страны ЕС должны усилить военную помощь, особенно в сфере противовоздушной обороны, борьбы с дронами и поставке боеприпасов крупного калибра.

"В соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою военную агрессию против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный войной", – говорится в сообщении.

В заявлении подчеркнули важность ускорения работы по дальнейшей поддержке, развитию и инвестированию в оборонную промышленность Украины, в частности путем создания украинского оборонного производства в государствах-членах, а также углубление сотрудничества и интеграции с европейской оборонной промышленностью, опираясь на уникальный опыт и ноу-хау Украины.

Вся военная поддержка, а также гарантии безопасности для Украины будут предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов ЕС.

Осуждение ударов РФ по энергетическому сектору

Евросовет также осудил новые ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины, в частности производству газа, и угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции.

Лидеры призвали к мобилизации всех ресурсов для помощи Украине в подготовке к зиме. Европейский Союз и его члены активизируют гуманитарную поддержку и помощь в сфере гражданской защиты.

Также Европейский совет напомнил, что несмотря на усилия Запада достичь мира и готовность Украины к его достижению, Россия продолжает ракетно-пушечные атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, демонстрируя отсутствие намерений к мирным переговорам и реальной политической воли начать содержательные мирные переговоры.

Россия должна согласиться на прекращение огня

Москву в очередной раз призвали согласиться на полное, безусловное и немедленное прекращение огня, на которое Украина дала согласие еще в марте 2025 года. В связи с этим Евросовет напоминает о принципах, изложенных 6 марта 2025 года, которые должны руководить мирными переговорами.

ЕС продолжит вносить вклад в мирные усилия, в частности через Коалицию желающих и в сотрудничестве с Соединенными Штатами, а также активизируя свою глобальную деятельность для содействия миру.

"Способность Украины эффективно защищать себя является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности. Европейский Союз и государства-члены готовы внести свой вклад в надежные и четкие гарантии безопасности для Украины, в частности, поддерживая способность Украины сдерживать агрессию и эффективно защищаться, опираясь на соответствующие компетенции и возможности и в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении.

Европейский совет приветствовал текущую работу по пересмотру мандатов Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) и Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Государства-члены обязаны вносить вклад в обучение и оснащение Вооруженных сил Украины. Европейский совет также подчеркнул важность усиления поддержки Украины в соответствии с общими обязательствами по безопасности.

Усиление давления на РФ через санкции

Европейский Союз планирует поддерживать и усиливать давление на Россию, в частности путем наложения дальнейших санкций.

Европейский совет приветствовал принятие 19-го пакета санкций против России и призвал к дальнейшей координации с партнерами G7 по санкциям и усилению мер против их обхода, а также противодействия российскому теневому флоту. В частности, лидеры стран ЕС отметили важность эффективного и координированного решения значительных экологических рисков и рисков безопасности, которые создает теневой флот.

Отдельно осуждена военная помощь – прямая или косвенная, которую Кремль получает третьих стран, в частности от Ирана, Беларуси и КНДР, а также незаконная депортация украинских детей и гражданских. Это позволяет России продолжать военную агрессию против Украины.

Также Евросовет подтвердил "твердую приверженность ЕС обеспечению полной ответственности за военные преступления и серьезные преступления, совершенные в ходе военной агрессии России против Украины".

Непоколебимая поддержка ЕС пути Украины к членству в ЕС

Лидеры стран ЕС подтвердили поддержку евроинтеграционного курса Украины и отметили ее значительный прогресс, которого "Украина достигла до сих пор при самых сложных обстоятельствах".

Кластеры переговоров по членству будут открыты поэтапно, а первым станет "кластер фундаментальных вопросов" и закрытым последним. Причем кластеры будут открыты после выполнения условий, в соответствии с методологией расширения.

"Европейский совет должным образом принимает во внимание оценку Еврокомиссии о том, что кластеры фундаментальных вопросов, внутреннего рынка и внешних отношений готовы к открытию", – говорится в заявлении.

Европейский совет планирует вернуться к этому вопросу на следующем заседании.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и его союзники продолжат предоставлять Украине "регулярную и предсказуемую" финансовую поддержку. На этом фоне должны быть разработаны пути постепенного использования остатков наличности, связанных с активами российского Центробанка, замороженными в западных странах, – для предоставления Украине "репарационного кредита" на $140 млрд евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!