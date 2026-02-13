'Российская инициатива, чтобы избавиться от меня': Зеленский о возможных выборах во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея проведения выборов главы нашего государства во время войны принадлежит именно стране-агрессору России. Таким образом в Москве хотят избавиться от него.

Там считают, что сделать это путем выборов будет проще всего. Об этом Зеленский сказал в интервью The Atlantic.

"Они решили, что это самый простой и быстрый способ избавиться от меня. Поэтому я считаю, что идея проведения выборов во время войны была, прежде всего, позицией России", – отметил он.

Позже эту идею подхватила американская сторона. Зеленский подчеркнул, что это не секрет и он ни в чем не обвиняет Вашингтон.

"Но они привели пример Авраама Линкольна, который проводил выборы во время войны в Америке. Они сказали: "Продемонстрируйте, что вы готовы!". А я сказал: "Я готов", – сказал гарант.

Зеленский также в очередной раз напомнил, что выборы в Украине должны пройти только в безопасных условиях после установления режима прекращения огня. Не исключено, что их могут совместить со всенародным референдумом по условиям мирного соглашения с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию издания Financial Times о том, что он якобы планирует объявить 24 февраля о планах проведения президентских выборов и референдума по территориям. Он подчеркнул, что его позиция относительно выборов неизменна: начать процесс можно только тогда, когда будут все соответствующие гарантии безопасности.

Руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта о проведении выборов Александр Корниенко отметил, что в Украине действует режим военного положения. Более того, страна-агрессор Россия усиливает свои действия в войне против нашего государства. В таких обстоятельствах проведение выборов в стране в 2026 году очень маловероятно.

