Российская экономика уже едва вытягивает, но Путин видит 'окно возможностей': эксперт объяснил замысел диктатора по поводу войны

Российский диктатор Владимир Путин хочет достичь наибольших уступок от Украины посредством давления со стороны США, чтобы продемонстрировать россиянам хоть какую-то победу. В то же время, лидеру Кремля нужно заканчивать войну, ведь экономика России не справляется с напряженными боевыми действиями на территории Украины.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Он добавил, что РФ будет пытаться еще некоторое время "продавливать наиболее выгодные для себя условия перед тем, как прекратить огонь ".

"Русская экономика уже едва вытягивает такие интенсивные боевые действия. С этой точки зрения России (Путину) надо действительно прекратить войну, но все же выйти на что-то приемлемое для себя. Но необходимы Кремлевые факторы, которые будут восприниматься как политическая победа России, для Украины будут капитуляцией. Мне кажется, Путин считает, что сейчас есть "окно возможностей" для того, чтобы достичь максимальных уступок от Украины под давлением Соединенных Штатов, которые будут однозначно восприниматься в российском обществе как победа России", – отметил эксперт.

За три года война глубоко интегрировалась в экономическую и общественную структуру России, став ключевым инструментом легитимации и укрепления Путина. Учитывая это, прекращение боевых действий может повлечь за собой серьезные потрясения как в экономике, так и во внутриполитической жизни РФ.

На вопрос готов ли российский диктатор к прекращению войны, Леонов высказал предположение, что между позицией США и РФ есть большая разница. Ведь глава Белого дома Дональд Трамп хочет именно остановки боевых действий, то есть заморозки войны по линии фронта, а затем проведения переговоров. Для России такой вариант не приемлем, ведь это "ставит определенную точку на главном – уничтожении Украины", поэтому сделать из этого победу будет достаточно сложно.

"Сегодня у РФ достаточно большая часть ура-патриотов, которых сам путинский режим и вырастил, и они фактически требуют "окончательного решения украинского вопроса раз и навсегда", то есть уничтожения нашего государства и украинцев как нации. С этой точки зрения, позиции США и России не совпадают", – пояснил эксперт.

Для того чтобы перейти к более жесткой позиции в отношении России, президенту США придется признать собственную ошибку, хотя Дональд Трамп, как известно, категорически не подвержен этому. Ведь он неоднократно заявлял, что Путин – его друг, который его уважает, не предаст, и что именно он прекратит войну. Однако Россия продолжает атаковать Украину, убивая мирных жителей, включая детей.

"И снова Трамп заявляет, что его беспокоят ракетные атаки России по Украине. На мой взгляд, Дональд Трамп все же установил определенный психологический дедлайн, прежде всего для самого себя, поскольку он должен что-то сказать или показать на 100 дней своего президентства. И именно украинский вопрос будет достаточно важным. Поэтому если к этому времени ничего не произойдет, очевидно, уже возникнет вопрос ребром, делает ли он что-то с Россией или нет", – рассказал Леонов.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению российской оппозиционерки Ольги Курносовой, Россия пытается подобрать "ключи" к Трампу, чтобы тот не нанес по ней сокрушительный удар, что лишит Москву способности продолжать агрессию против Украины.

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