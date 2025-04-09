'Кремль пытается нащупать ходы': Курносова объяснила, почему Путин идет ва-банк и что стоит за усилением атак на Украину

Россия продолжает игнорировать призыв США к прекращению огня в Украине, наращивая жестокие удары по мирным украинским городам и селам. После последних таких ударов это стало очевидным даже для президента США Дональда Трампа, ранее постоянно повторявшего, что он верит в то, что российский диктатор Владимир Путин стремится к миру.

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Глава Кремля пошел ва-банк, однако в действиях Кремля прослеживается четкая цель: Россия пытается подобрать "ключи" к Трампу, чтобы тот не нанес по ней сокрушительный удар, что лишит Москву способности продолжать агрессию. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

В том, что Россия продолжает невыборочные бомбардировки Украины, Курносова не видит ничего нового. Все, что делает Кремль, он делает вполне осознанно и в течение длительного времени.

"То, что Россия постоянно проводила неизбирательные бомбардировки Украины, сколько бы они ни кричали о высокоточном оружии, совершенно очевидно. Никакой особой точности никогда не наблюдалось. Можно привести единичные случаи, которые, по-видимому, связаны с ударами по инфраструктуре, но это понятно. Ведь инфраструктура – это цели, которые хорошо видны. Любая электростанция производит очень много тепла – она хорошо видна. Это как корабль на поверхности воды, для любого радара очень хорошо заметен", – отметила оппозиционерка.

Заявления же Москвы по поводу остальных ударов – как то оправдания неизбирательной стрельбы по гражданским – Курносова назвала "чистой воды ложью": то, что Кремль постоянно заявляет, что Россия якобы атакует исключительно военные цели, регулярно опровергается реальными действиями войск РФ на протяжении всех трех лет полномасштабной войны.

В то же время после начала переговоров с США по прекращению огня Россия действительно нарастила атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных украинцев.

"Когда мы говорим, что Путин идет ва-банк, мы имеем в виду, что в последнее время он очень много стреляет. Вроде бы сказали, что мы соглашаемся на перемирие, но при этом начали стрелять всем, что у них остается, - "шахедами", ракетами, баллистикой. Наверное, он пытается показать, что есть еще какие-то запасы вооружений. Иначе я не могу это объяснить", – отметила Курносова.

Она добавила, что российский диктатор, похоже, до сих пор не распрощался с ошибочным убеждением, что с помощью террора он сможет заставить украинцев дожать свою власть до капитуляции.

"За три года уже можно было убедиться, что удары по гражданским объектам не вызывают у украинцев желания выйти на улицу и устроить революцию – ведь Путин надеется, что украинцы обвинят свою действующую власть в происходящем. Но украинцы не идиоты, они видят, кто начал войну и кто убивает их. Это Путин, Кремль и современная российская власть. Поэтому я не понимаю, кого здесь можно обмануть", – говорит оппозиционерка.

Также она акцентировала внимание на том, что Москва не оставляет надежды найти общий язык с Вашингтоном и заручиться его поддержкой в достижении всех своих целей в Украине.

"Возможно, они просто подбирают ключи к Трампу. С одной стороны, посылают туда Дмитриева, который учился в Америке, который прекрасно говорит по-английски, который рассыпается в комплиментах и обещает Трампу золотые горы в виде российских полезных ископаемых. Им кажется, что это вполне ложится в понимание Трампа", – предположила Курносова.

При этом она заметила, что этот расчет теоретически может быть недалек от действительности, ведь никто не может знать, о чем на самом деле думает Трамп.

"Я, к сожалению, не могу исключить, что ему в принципе может нравиться то, что нам не нравится, - то, что Путин диктатор и он может делать, что захочет. Возможно, Трампу это нравится. Соответственно, это поведение Путина, которое вызывает у всего мира страх и понимание того, что если бы он куда-то подевался, это было бы большим облегчением, для Трампа это не так", – считает Курносова.

В сложившейся ситуации неопределенности Кремль занят поиском правильной стратегии поведения в контактах с действующим президентом США. Ведь он понимает, что неверные шаги могут стоить России очень дорого.

"Это такие противоречивые обстоятельства, и в них Кремль пытается нащупать правильные ходы. Они прекрасно понимают, что Трамп, конечно, имеет аргументы, чтобы обнулить происходящее для Кремля. Если США снизят цены на нефть, если они внедрят жесткие санкции на российский теневой флот, то у Путина просто не останется денег, на которые он может вести войну. И это то, что действительно работает. Но мы пока не можем понять, что должен сделать Путин, чтобы Трамп одобрил это решение и начал применять какие-либо меры по отношению к Путину", – констатировала представительница российской оппозиции.

Напомним, на днях Трамп заявил, что ему "не нравятся бомбардировки" и заявил, что россияне в последнее время "бомбят, как сумасшедшие". Также президент США заявил о продолжении переговоров с Москвой о прекращении огня и в который раз не сказал ни слова о том, что будет делать, если Кремль продолжит затягивать время, фактически отвергая предложения Соединенных Штатов.

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