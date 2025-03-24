России нельзя доверять: в ЕС отреагировали на заявление Виткоффа о "референдумах" на временно оккупированных территориях

Представитель Европейской комиссии Анита Гиппер назвала так называемые российские "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины "тотальным обманом". Она подчеркнула, что они проходили "под прицелом винтовок".

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В то же время, ЕС подтвердил свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила Гиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя слова специального представителя США Стива Виткоффа о возможном учете претензий РФ на оккупированные территории в предстоящих переговорах.

По ее словам, в ЕС придерживаются позиции, что только Украина должна определять условия переговоров по завершению войны с Россией.

"Когда речь идет о мирных переговорах, наша позиция очень четкая. Я хочу подчеркнуть два главных пункта. Первый – именно Украина должна решать, какими будут условия. Второй пункт – ничего не может решаться об Украине без Украины", – отметила Гиппер.

Представительница Еврокомиссии напомнила, что России нельзя доверять, ведь за последние дни российские оккупанты нанесли массированные удары по Украине, в частности по Киеву, в результате которого погибли три человека, среди них 5-летний ребенок.

"Это значит, что России все еще нужно продемонстрировать настоящую политическую волю до завершения ее преступной и неспровоцированной агрессии", – подчеркнула она.

Евросоюз продолжает поддерживать Украину военно, финансово и гуманитарно. По словам Гиппер, ЕС уже ввел 16 пакетов санкций против РФ и работает над 17-м.

"Мы должны оказать помощь Украине прямо сейчас и больше, чем когда-либо. Это именно то, что мы делаем", – добавила спикер.

Она также напомнила, что 20 марта лидеры ЕС подтвердили твердую поддержку территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, что недавно Виткофф в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону прокомментировал ситуацию по оккупированным украинским территориям. Он назвал регионы Украины, которые якобы являются ключевыми проблемами в российско-украинской войне, и это "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других".

"Эти территории – русскоязычные, и там были референдумы, где большинство людей показали, что они хотят быть под властью России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Это первое, что нужно урегулировать. И сейчас мы ведем очень, очень положительные разговоры по этому поводу", – подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Впоследствии Виткофф объяснил свое заявление о "референдумах" диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, это якобы именно в России считают, что оккупированные территории Украины являются частью ее государства и эту позицию Москва оправдывает проведенными "голосованиями". Однако он не занимает ни одной стороны в этом вопросе.

Как сообщал OBOZ.UA, после второго визита в Россию Виткофф поделился впечатлениями. Он считает Путина плохим человеком, а поступки диктатора "трогали американского лидера". В частности, речь идет о том, что Путин молился за Дональда Трампа, когда в него стреляли, и заказал его портрет у известного русского художника.

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