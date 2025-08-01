"России не место в ОБСЕ": Сибига обвинил Москву в нарушении всех десяти основных принципов Хельсинкского акта

Россия не должна занимать место в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе(ОБСЕ). Ведь именно РФ нарушила все 10 основных принципов Хельсинкского акта и является основной причиной нестабильности и ухудшения безопасности.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью финскому вещателю Yle. Он объяснил свою позицию.

"Я выступаю против членства России в организации. Страна, которая нарушила все 10 основных принципов Хельсинкского акта, не должна занимать место в этой организации", – сказал глава МИД.

Он напомнил, что ОБСЕ создавалась при совсем других условиях – во времена холодной войны. По словам Сибиги, Россия использует организацию в своих интересах.

Глава МИД отметил, что Украина выступает за реформирование ОБСЕ. И страну, которая нарушает принципы организации, следует вычеркнуть из состава членов.

Андрей Сибига также напомнил, для чего создавали ОБСЕ – целью организации является повышение безопасности в Европе.

"Не может быть так, что одно государство блокирует работу всей организации, которая имеет целью повышение безопасности. Россия – основная причина нестабильности и ухудшения безопасности в Европе", – подчеркнул Сибига.

Отметим, что ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная межправительственная организация по вопросам безопасности. Имеет статус наблюдателя в ООН. Объединяет 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Андрей Сибига призвал к максимальной синхронизации санкций против России. Он подчеркнул, что Путин остановится только тогда, когда экономика РФ будет фактически разрушена, а военный бюджет потеряет источники финансирования.

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