'Росатом' и Ко: Зеленский издал указ о санкциях против 200 российских компаний. Список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний. В том числе, государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и ее филиалы.

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Об этом глава государства заявил в рамках своего вечернего обращения в воскресенье, 5 февраля. Также на сайте Офиса президента опубликован Указ №57/2023 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В документе говорится, что санкции введены сроком на 50 лет. Речь идет о российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", ее дочерних компаниях, ряде институтов и научно-исследовательских центров, заводов и российском акционерном обществе "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (полный список доступен по ссылке).

Среди ограничений – блокировка активов, запрет на любые торговые операции, аннулирование лицензий и прочее.

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Это не последнее решение по этой их отрасли. Смысл наших шагов также в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что страна-агрессор – единственное государство в мире, которое обстреливает атомные станции и использует АЭС в качестве прикрытия для обстрелов.

По словам президента, российские ракеты неоднократно шли по траекториям над ядерными объектами Украины.

"Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства, для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами", – заявил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января этого года Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 185 компаний, помогающих стране-агрессоре России перевозить оружие и солдат. Соответствующий указ глава государства подписал в субботу, 28 января.

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