Роберту Метсолу переизбрали главой Европарламента: что она говорила о войне в Украине

Мальтийская политик Роберта Метсола во вторник, 16 июля, была переизбрана главой Европейского парламента. Ее кандидатуру поддержало большинство из 720 вновь избранных членов Европарламента.

Видео дня

"За" проголосовали 562 депутата. Как пишет Politico, переизбрание Метсолы было ожидаемым, поскольку она баллотировалась практически "без сопротивления".

Только Ирене Монтеро из "Левых", бывший министр по вопросам равенства Испании, символически выдвинула свою кандидатуру против Метсолы.

Монтеро получила 61 голос.

Выступая перед голосованием, Метсола рассказала о своем воспитании как "женщины, выросшей на острове в нашем Средиземном море", которая считала ЕС местом высоких стандартов, возможностей и неограниченного потенциала, а затем совершила "неожиданное" путешествие в самое сердце европейской политики, пишет Politico.

Она также пообещала "сильное лидерство" и борьбу за право парламента инициировать законодательство.

"Это должна быть палата, которая не может бояться лидировать и меняться", – сказала она, отдавая дань уважения покойному бывшему президенту Дэвиду Сассоли. "Я никогда не буду уклоняться от принятия трудных решений", – добавила Метсола.

Что Роберта Метсола говорила о войне в Украине

Метсола впервые была избрана на пост главы ЕП в январе 2022 года. Она руководила Европарламентом "в трудные времена" и возглавляла поддержку Украины после вторжения РФ, говорится в статье Politico.

Теперь Метсола становится одним из четырех ключевых лиц, которые будут возглавлять ЕС в ближайшие годы, наряду с главой Еврокомиссии, главой Европейского совета и главным дипломатом ЕС.

В мае 2024 года Роберта Метсола приезжала в Киев с официальным визитом. От президента Владимира Зеленского она получила украинский орден "Свободы". В рамках визита Мецола заявила, что не считает российского диктатора Владимира Путина законным президентом России.

По словами главы ЕП, Европа с Украиной "будет вместе на каждом шагу".

"Вы добились серьезных результатов раньше, чем любая другая страна. И как председатель Европарламента я могу лишь подтвердить обязательство, что мы будем продолжать помогать – вместе с Верховной Радой в части синхронизации ваших законов к нашему праву – приблизиться к тому, что ожидается от страны, которая присоединяется к ЕС", – сказала Метсола.

Она также добавила: Европе следует сделать больше, чтобы разрушить военную машину Путина, потому что РФ не демонстрирует никаких признаков отказа от военных действий.

"Россия и дальше будет делать то, что она делает, и Европа должна быть готова отвечать на угрозы Кремля. И мы это сделаем", – подчеркнула Метсола.

По ее словам, Москва хочет другого будущего, в котором Украины нет в Европе, где опущен железный занавес, где право – за силой. РФ хочет возвращения в прошлое, где нет демократии, свободы и правды – в такое прошлое нельзя вернуться никогда.

"Нам нужно сделать больше, чтобы разрушить военную машину Путина, закрыв лазейки в нашем режиме санкций", – сказала глава ЕП и призвала предоставлять Украине необходимые оборонные системы, потому что одной "только доблести здесь недостаточно".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в странах Евросоюза состоялись выборы в Европарламент. Подавляющее большинство пророссийских ультраправых политических проектов набрали ощутимо меньше голосов, чем на предыдущих выборах, а проукраинская Европейская народная партия сохранила большинство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!