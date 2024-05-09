Президент Европарламента прибыла с визитом в Киев. Фото

Президент Европейского парламента Роберта Метсола утром 9 мая, в День Европы, прибыла в Киев. На железнодорожном вокзале ее встретил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Спикер ВР поделился соответствующим фото на своей странице в Facebook. Он напомнил, что Европарламент был первым институтом в ЕС, который выступил за предоставление нашей стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"У Европарламента всегда был сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России. И Украина будет всегда это ценить", – отметил Стефанчук.

В своем аккаунте не платформе Twitter (X) Метсола написала: "Снова в стране отважных. В Киеве в День Европы". Она показала видео встречи с главой ВР Украины. Стефанчук подарил Метсоле цветы.

Как писал OBOZ.UA, в Киев 9 мая также приехала федеральный министр развития и экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце. Представительница Социал-демократической партии Германии примет участие в Международном саммите городов и регионов.

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