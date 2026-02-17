В стране ЕС приняли важное решение о временной защите украинцев: какие условия предлагают

Власти Ирландии продлили временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года – в соответствии с директивой Евросоюза. Тем, кто уже имеет оформленный статус, возобновлять его не нужно – срок действия документов будет обновлен автоматически.

Как сообщили в Министерстве юстиции, внутренних дел и миграции страны, глава ведомства Джим ОʼКаллаган уже подписал соответствующее решение. Отмечается, что оно касается тех, кто:

уже имеет временную защиту;

проживает в Ирландии;

имеет сертификат временной защиты (желтый документ), действительный до 4 марта 2026 года.

"Вам не нужно подавать заявку на новый сертификат временной защиты. Сертификаты, срок действия которых истек, могут быть использованы как подтверждение права на временную защиту и связанные с ним государственные услуги до 4 марта 2027 года", – говорится в сообщении ирландского Минюста.

Что дает временная защита в Ирландии

Право на законное пребывание на территории страны.

на территории страны. Право на работу без ограничений по профессиям.

без ограничений по профессиям. Социальные выплаты – 38,80 евро в неделю для взрослых и 29,80 евро для детей .

. Доступ к государственным услугам – медицины, образования и социальной помощи .

. Размещение в специализированных центрах – только до 30 дней после прибытия в страну.

Следует заметить, что в 2026 году новоприбывшим беженцам уже не предоставляют долгосрочное проживание в государственном или коммерческом жилье, которое арендует государство. Они должны рассчитывать прежде всего на самостоятельный поиск жилья или размещение в частных домохозяйствах.

Как получить статус

Подать заявку можно по прилету в Дублин или Лимерик – после прохождения паспортного контроля в аэропорту. Тем, кто попал в Ирландию другим способом, необходимо обратиться в местное отделение службы помощи Intreo.

После регистрации украинцы получают специальное разрешительное письмо (permission letter), с которым сразу могут пользоваться большинством прав.

Кроме того, чтобы получить доступ к медицинским и социальным услугам, а также возможности работать, нужно оформить персональный номер социального страхования (PPSN). Получить его можно в аэропорту или в любом местном центре Intreo.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ирландия готовится постепенно отменить выплаты за жилье украинским беженцам и изменить визовую политику, чтобы стимулировать их возвращение домой. Отмечается, что страна стремится сократить нагрузку на свою социальную систему, сохраняя поддержку только тех, кто является экономически активным.

