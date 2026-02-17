Накануне переговоров в Женеве связанный с Кремлем журнал опубликовал призыв к ядерным ударам РФ по Европе

Накануне нового раунда международных переговоров в Женеве в российском журнале, связанном с Кремлем, опубликовали материал с прямыми призывами к ядерным ударам по Европе. Автор предлагает атаковать "места скопления элит" и угрожает применением стратегического ядерного оружия в случае отказа Запада от уступок.

Речь идет о статье политолога Сергея Караганова под названием "Миттельшпиль и стратегия на послезавтра". Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство".

Материал опубликован в понедельник – непосредственно перед переговорами между Россией, Украиной и США в Женеве. В материале автор заявляет, что нынешний этап "войны Запада с Россией" якобы подходит к концу, но длится дольше, чем нужно.

Караганов выражает сожаление, что Москва, по его словам, до сих пор не прибегла к "активному ядерному запугиванию", которое он называет единственным способом решения "европейской проблемы". Политолог предлагает начать с неядерных ударов по центрам управления, критической инфраструктуре и военным базам европейских стран, а среди приоритетных целей называет столицы и "места концентрации элит".

В случае, если такие действия "не подействуют", автор призывает быть готовыми к ограниченным, но массированным ядерным ударам для политического эффекта. Караганов ранее неоднократно публично призывал к применению ядерного оружия и использовался Кремлем как рупор ядерных угроз Западу.

Новый раунд переговоров в Швейцарии стартует во вторник и среду. Накануне президент США Дональд Трамп призвал Украину как можно быстрее садиться за стол переговоров, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Женеве будут обсуждать территориальные требования Москвы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле снова прибегли к ядерному шантажу, комментируя вопрос гарантий безопасности для Украины. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, соединив тему переговоров с угрозами применения ядерного оружия.

