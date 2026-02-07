РФ использует зиму как оружие против Украины: в МИД Литвы указали на блеф Путина
Россия не прекращает обстреливать энергетическую и критическую инфраструктуру Украины с целью давления на людей. Холодную погоду, сопровождающуюся сильными морозами, агрессор использует как оружие.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис на платформе Х. Политик подчеркнул, что Украина и в дальнейшем нуждается в помощи от партнеров.
РФ не прекращает террор
"На фоне продолжающихся попыток мирных переговоров и блефа Путина по "энергетическому прекращению огня", Россия еще больше использует зиму как оружие, начиная массированную ночную атаку на Украину и намеренно атакуя гражданскую энергетическую инфраструктуру, включая объекты, связанные с атомными электростанциями", – отметил министр.
Он убежден, что обречение людей на холод и темноту из-за снижения температуры является откровенным террором. По его словам, системные атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе и объекты, связанные с ядерной энергетикой, квалифицируются международным правом как военные преступления и должны влечь за собой реальную ответственность, а не ограничиваться формальными заявлениями беспокойства.
"Те, кто приказывает и выполняет эти нападения, должны нести уголовную ответственность", – считает литовский политик.
Украина нуждается в помощи союзников
Вместе с тем он отметил, что Литва предоставила Украине значительную энергетическую помощь, но нынешняя ситуация требует большей поддержки, в частности, в сфере противовоздушной обороны и перехватчиков, ведь "каждая минута колебаний подпитывает террор России".
"Литва недавно пожертвовал генераторы на сумму € 2,4 миллиона, доведя нашу общую энергетическую поддержку до более 100 миллионов евро. Наши неправительственные организации и дипломаты также мобилизуются, но нужно гораздо больше. Масштаб атак России требует соответствующего увеличения масштабов усилий от всех", – написал Кястусис.
Министр подчеркнул, что только сила и давление, а не "слова и иллюзия сдержанности", способны остановить агрессора.
Напомним, в ночь на 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сначала десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию. Главной целью для врага стали объекты энергетики. О поражении критической инфраструктуры сообщали из разных регионов нашего государства.
В частности, армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Взрывы раздавались в областном центре и ряде общин, известно о пострадавшей. Под ударом оказалось и коммунальное предприятие в Днепре.
Как писал OBOZ.UA, ночью Россия массированно атаковала Ровенскую область. Враг попал по объекту критической инфраструктуры на территории области, есть пострадавшие, повреждены дома.
