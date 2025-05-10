'РФ должна показать свою готовность': в ЕС опубликовали заявление о необходимости прекращения огня в Украине

Европейский Союз выступил с официальным заявлением, в котором призвал Россию согласиться к временному прекращению огня в Украине минимум на 30 дней. Только так можно создать условия для проведения конструктивных переговоров о завершении войны.

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Кроме того, пауза в боевых действиях позволит сохранить как можно больше жизней. Официальный документ опубликовала на своем аккаунте в социальной сети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы присоединяемся к Украине и международным партнерам, включая США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира", – написала верховная представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

В заявлении сказано, что блок "остается непоколебимым в своей приверженности к всеобъемлющему, справедливому и срочному миру в Украине, который основан на принципах устава ООН и международного права".

Кроме того, отмечается, что ЕС приветствует все усилия, которые направлены на достижение такого мира.

"Пауза в боевых действиях могла бы стать жизненно важным шагом к уменьшению страданий гражданского населения и созданию условий для проведения конструктивных переговоров о подлинном мире, направленных на прекращение агрессивной войны России и восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", – говорится в заявлении.

Также там отметили, что Москва должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира.

Отметим, что по информации Reuters, в США и ЕС завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. Если российский диктатор Владимир Путин его отклонит, они совместно введут новые санкции против России.

Проект предложения о прекращении огня на 30 дней еще не полностью завершен, рассказал собеседник журналистов.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что есть вероятность в эти выходные договориться о прекращении огня между Украиной и РФ. Предложение США о 30-дневном перемирии поддерживают Украина, страны Евросоюза и НАТО, поэтому теперь "мяч на стороне Москвы".

Як сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп снова выступил с заявлением о необходимости достичь 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. Это срочно нужно сделать, чтобы активизировать переговорный процесс.

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