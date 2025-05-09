В ближайшие часы или дни может быть объявлено о прекращении огня – Reuters

Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. Если российский диктатор Владимир Путин его отклонит, они совместно введут новые санкции против России.

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Об этом пишет Reuters. Агентство ссылается на французского дипломата, который пожелал остаться инкогнито.

Проект предложения о прекращении огня на 30 дней еще не полностью завершен, отметил дипломат.

"Мы еще не полностью согласовали проект, но надеемся, что находимся на этапе сближения. Возможно, в ближайшие часы или дни будет объявлено или полное 30-дневное прекращение огня, или поэтапное (секторальное), – это еще обсуждается", – заявил чиновник.

Источник отметил, что продолжаются дискуссии относительно того, объявлять ли одностороннее прекращение огня, или предоставить России короткий срок для ответа. Если Москва откажется, тогда будут введены новые санкции со стороны США и ЕС. Обе стороны пока координируют свои санкционные пакеты.

Дипломат также отметил, что предложение о 30-дневном прекращении огня будет обработано в течение выходных на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро присоединится к президенту Эммануэлю Макрону в Киеве в субботу, 10 мая, где состоится гибридная встреча ближайших союзников Украины и обсуждение американо-европейской инициативы.

По словам источника, политические и технические консультации между Европой и США активизировались с прошлой недели. Трамп и Макрон обсудили предложение прекращения огня по телефону в четверг, 8 мая.

"В разговорах с американцами мы почувствовали определенное раздражение относительно позиции России – из-за ее пассивности и недостатка серьезности в ответах на предыдущие предложения. Решение фактически уже принято", – сказал французский дипломат.

Напомним, что вчера, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Зеленский в разговоре с Трампом подтвердил, что Украина готова к переговорам о завершении войны в любом формате, но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

В Белом доме подтвердили, что Трамп обсуждал с Зеленским вопрос 30-дневного прекращения огня и выразили надежду, что обе стороны согласятся на cease-fire.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что в эти выходные могут достичь 30-дневного перемирия в Украине. Он подчеркнул, что предложение США о 30-дневном перемирии поддерживают Украина, страны Евросоюза и НАТО, поэтому теперь "мяч на стороне Москвы".

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