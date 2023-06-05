Резников рассказал, может ли Украина использовать истребители F-16 при контрнаступлении летом в случае их предоставления

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Силы обороны будут использовать всю наземную технику в долгожданном контрнаступлении против войск РФ этим летом. В то же время военные не применяли бы в нем истребители F-16, если бы те уже были на вооружении.

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Об этом он сказал в интервью NHK, которое записывалось в минувшее воскресенье в Сингапуре. Там глава украинского Минобороны на форуме безопасности встречался с коллегами из азиатских и западных стран.

По словам журналистов, отвечая на вопрос о стратегических истребителях F-16, которые Украина давно просит у партнеров, чтобы защитить небо и фронт от российских ракет и авианалетов, Резников признал, что они уже "не изменят правила этим летом".

Хотя некоторые западные страны уже начали или предложили обучение украинских пилотов управлять такими самолетами, министр обороны говорит, что нужно время.

Кроме того, Киеву предстоит договориться с союзниками о предоставлении инженеров и техников, которые смогут обслуживать и ремонтировать такие сложные самолеты.

"Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой", – процитировало издание слова Резникова.

Там добавили, мол, он отказался говорить о том, что Украина начала "формировочные операции", предусматривающие нападения на склады вооружения и другие материально-технические базы врага для подготовки к контрнаступлению.

Глава Минобороны ответил, что как министру ему было бы странно рассказывать о формировании операций, ведь это должны обсуждать генералы Сил обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики будут отправляться на обучение управлению F-16 несколькими волнами. По его словам, привлечь сразу много пилотов просто невозможно, ведь на фронте продолжается активная работа нашей авиации по врагу.

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