Резников назвал возможную дату окончания войны с РФ и вступления Украины в НАТО

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может стать членом НАТО на саммите Альянса, который состоится в Вашингтоне в июле 2024 года. До этого времени, по его мнению, наша страна победит в войне со страной агрессором Россией.

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Глава украинского оборонного ведомства уточнил, что "это всего лишь прогноз". Его слова процитировало издание CNN в воскресенье, 23 июля.

Он напомнил, что Украина сможет присоединиться к блоку только после окончания войны. Резников сослался на на статью 5 и заявил, что "у нас нет возможности единогласно проголосовать", пока война продолжается.

На вопрос о том, может ли война, по его мнению, закончиться к следующему лету, министр ответил: "Да. Мы победим в этой войне".

Резников также прокомментировал заявления администрации американского президента Джо Байдена взять на себя обязательство принять Украину сразу после окончания войны.

"Я думаю, в этом нет необходимости. Украина будет иметь упорядоченный процесс приема, а тем временем продолжит работу над необходимыми реформами", – заявил министр обороны Украины.

Глава ведомства подчеркнул, что польза от принятия Украины в НАТО только возросла с учетом борьбы нашего государства с Россией.

"После победы это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом Альянса или восточным щитом Европы. Украина получила реальный боевой опыт — как сдерживать россиян, побеждать их, бить стандартными для НАТО вооружениями", — добавил он.

Ранее бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер высказал мнение, что у Украины будет единогласная поддержка всех членов НАТО на следующем саммите в Вашингтоне летом 2024 года.

По его мнению, западные государства не всегда полностью осознают сложность ситуации, с которой сталкиваются украинцы. В результате этого возникает определенное разочарование, так как у союзников отсутствует четкое понимание текущей ситуации в Украине.

13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали совместную декларацию в поддержку Украины с гарантиями безопасности для нашего государства. Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед Киевом, целью которых является "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

Полный текст декларации обнародован на сайте президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник Байдена по госбезопасности Джейк Салливан заявил, что будущее Украины в НАТО, и это не обсуждается. И хотя сейчас включить в состав Североатлантического альянса государство, ведущее отечественную войну против захватчиков не представляется возможным, итог будет один.