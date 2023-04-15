Резников назвал приоритеты Украины перед новым 'Рамштайном'

Министр обороны Алексей Резников назвал приоритеты Украины в преддверии 11-й встречи в формате "Рамштайн". Это защита неба, создание бронированного "кулака" украинской армии и обеспечение ее боеприпасами.

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"Нас интересуют как платформы советского образца и особенно ракеты и снаряды к ним. Это оружие немедленно оказывается на поле боя. Так и системы западного производства, обеспечивающие качественные преимущества", – написал глава Минобороны в своем Facebook. По его словам, украинская сторона "привлекает помощь, договаривается о производстве, отрабатывает программы обучения наших воинов".

Резников отметил, что подобные встречи очень полезны, поскольку помогают быстро решить ряд вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели.

"Время для нас очень важно. Ведь это сохраненные жизни наших защитников и защитниц, защита наших мирных городов", – подчеркнул министр.

Он также рассказал, что новая встреча "Рамштайн" будет этапной. Этому формату исполняется год. Отработан "очень интенсивный отрезок в плане международных контактов, за 10 дней вместе с командой посетили Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест".

По словам Резникова, проведены "плодотворные" встречи с министрами обороны Греции, Кипра, Испании, Румынии и их командами.

"Цель неизменна – оружие и другие формы поддержки, укрепляющие Силы обороны Украины. Во время визитов встречаемся с лидерами органов представительной власти, с производителями, медиа. Чтобы иметь максимально широкий круг поддержки", – рассказал глава Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11-я встреча в формате "Рамштайн" в Германии состоится 21 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что на платформе будет упомянута не только Украина, которая сегодня защищает демократию всего цивилизованного мира.

– По словам Резникова, приоритеты украинской делегации останутся неизменными: это системы ПВО, в частности истребители, бронетехника и снаряды 155-го калибра.