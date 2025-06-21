Решение по Украине и России в США будет принимать только Трамп – Госдеп

В Государственном департаменте США сказали, что решения по дальнейшим действиям Вашингтона в отношении войны России против Украины будет принимать лично президент Дональд Трамп. Америка следит за тем, как идут переговоры украинской и российской делегаций.

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Об этом на брифинге в пятницу, 20 июня, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что переговорный процесс идет сложно и не все его детали становятся публичными.

"Только президент может принять решение о том, как действовать дальше", – сказала Брюс.

По словам представителя Госдепа, возможное прекращение боевых действий зависит от договоренностей, достигнутых сторонами.

"Мы продолжаем надеяться, работать и наблюдать за тем, как в настоящее время идут переговоры между двумя сторонами. Как и любые другие переговоры, они могут меняться в ту или иную сторону. Такова на данный момент наша позиция", – подчеркнула дипломат.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Стамбуле. Дата следующей встречи пока не согласована.

Отметим, что первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица считает, что стамбульские переговоры между Украиной и РФ не способны обеспечить реальный прогресс в вопросе прекращения войны, кроме достижения договоренностей по обмену военнопленными. Существенно изменить ситуацию может непосредственная встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в содержательных переговорах с Москвой для достижения мира. Однако последняя встреча в Стамбуле свелась к обсуждению обмена пленными и телами погибших. Именно поэтому Украина хочет переговоров на уровне лидеров двух государств и готова к ним.

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