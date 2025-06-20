В МИД объяснили, почему Стамбульский формат исчерпал себя и что может существенно изменить ситуацию по войне в Украине

Стамбульские переговоры между Украиной и Россией не способны обеспечить реальный прогресс в вопросе прекращения войны, кроме достижения договоренностей по обмену военнопленными. Существенно изменить ситуацию может непосредственная встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью "Суспільному". По его словам, формат встреч в Турции исчерпал себя с точки зрения потенциала повлиять на глобальные решения, ведь в условиях авторитарного режима в России все ключевые решения принимает один человек – Путин.

"По большому счету, кроме договоренностей об обменах военнопленными, этот формат существенно изменить сложившуюся ситуацию не может. Учитывая диктаторский характер режима в России, только один человек уполномочен – сам себя уполномочил – принимать те решения, которые способны положить конец войне или установить устойчивое прекращение огня", – заявил Кислица.

Дипломат подчеркнул, что во время встреч в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года украинская делегация настаивала на необходимости подготовки встречи лидеров Украины и России. Впрочем, Москва придерживается другой логики: сначала Киев должен выполнить ряд их требований, и только потом возможен диалог на высшем уровне.

"Хотя в России якобы между разными башнями Кремля какие-то разборки, это все равно глубоко диктаторский режим. И только один человек может принимать там значимые решения. Без встречи двух лидеров – или трех, вместе с президентом Трампом, – вряд ли можно достичь сногсшибательных решений", – сказал замглавы МИД.

Он также добавил, что Украина готова к поиску действенных дипломатических механизмов, но без политической воли на высшем уровне эти усилия не будут иметь решающего влияния.

По словам Кислицы, Россия никогда не уважала ни Украину, ни европейцев, которых сейчас называют "исчадием ада". Россияне хотят договариваться только с самыми влиятельными и сильными в мире, а уже других поставить в модель подчинения.

"То есть у Москвы всегда была парадигма – как до войны, так и сейчас, – что они хотят договариваться с самыми сильными в этом мире. Что достойный для Путина уровень – это только Вашингтон, понимаете?" – объяснил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 19 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжать диалог с Украиной. По его словам, новый раунд переговоров возможен после 22 июня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в содержательных переговорах с Москвой для достижения мира. Однако последняя встреча в Стамбуле свелась к обсуждению обмена пленными и телами погибших. Именно поэтому Украина хочет переговоров на уровне лидеров двух государств и готова к ним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!