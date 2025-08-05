'Решение Гаагского саммита НАТО реализуется': Зеленский обсудил с Рютте поставки оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам украинского лидера, стороны обсуждали вопрос поставки оружия Украине, и это был "очень хороший разговор".

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Об этом рассказал сам глава государства. Он отметил, что за два дня уже есть более миллиарда долларов от Нидерландов, Норвегии, Швеции и Дании на закупку американского оружия в рамках инициативы PURL.

"Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется. Поблагодарил Марка за это", – сказал Владимир Зеленский.

Обсудили также дипломатическую работу с партнерами "для увеличения сотрудничества и поддержки Украины". По словам президента Украины, "есть хорошие предложения", которые стороны намерены реализовать.

Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Харькове и других городах Украины, которые Россия жестоко обстреливает, а также об обстановке на фронте и потребностях украинских военных.

В свою очередь генсек НАТО проинформировал о работе с другими странами Альянса, которые "готовы присоединиться к инициативе" NSATU.

Что предшествовало

Соединенные Штаты Америки и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL – то есть Prioritized Ukraine Requirements List (список приоритетных требований для Украины). Его цель – обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.

Механизм действует так: Украина будет определять приоритетность вооружения, которое ей нужно, траншами примерно по 500 миллионов долларов. После этого союзники по НАТО будут договариваться между собой, кто будет предоставлять или оплачивать позиции из перечня.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи NSATU на сумму 500 млн евро. Ожидается, что поставки оружия состоятся уже вскоре.

В этот пакет военной поддержки вошло оружие, закупленное у США, в частности ракеты и детали к системам противовоздушной обороны Patriot.

Отдельно отметим, что ранее республиканцы представили план, который позволит союзникам финансировать поставки Украине американского оружия и военного оборудования. Он предусматривает создание фонда в министерстве финансов США для приема денег от союзников.

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