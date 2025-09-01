Польский президент Навроцкий, три месяца тому назад не набравший во втором туре и 51%, официально объявил требования к Германии по репарациям за Вторую мировую.

(Причём именно сейчас - какая там ещё Украина!)

Будет, между прочим, весьма интересно, если кого-то в Германии [из, понятно, "альтернативных", ведь власти неудобно] такие заявления спровоцируют на ответ в том ключе, что Польша, мол, репарации свои уже получила - через достаточно существенный "сдвиг" её на Запад.

Тогда Сталин, напомню, каким-то непонятным чудом умудрился уболтать Рузвельта/Трумэна с Черчиллем/Эттли (в Ялте и Потсдаме) на, как выражалась в то время советская пропаганда, "возвращение Польше ДРЕВНИХ исконных земель из-под МНОГОВЕКОВОГО [то есть с ДВЕНАДЦАТОГО века] германского господства".

Теперь там расположены так называемые "Возвращённые территории", или [согласно Википедии] "Немецкая Польша":

Щецин (бывший Штеттин), Зелена-Гура (бывший Грюнберг), Вроцлав (бывший Бреслау) и т.д. - на Западе

и что-то, в частности Гданьск (бывший Данциг), который был польским до НАЧАЛА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО века, - заодно на Севере.

Вообще же, как показывает опыт Смоленской трагедии 15 лет назад, когда Польша - в гораздо более оправданной ситуации - потеряла почти всю свою политическую, военную, религиозную и общественную элиту, чрезмерное погружение в исторические глубины ни к чему хорошему (за исключением упомянутого сталинского подарка) не приводит.

Об этом отчего-то забывают профессиональные "эксгуматоры", помня по каким-то причинам только о "волынской резне" и не помня больше ничего "лишнего".

А Германия тем временем - после Покаяния Брандта - стала совсем другой. Как пример: её отношения с Израилем в последнее время несопоставимо лучше отношений с ним, к примеру, Великобритании и Франции, полюбляющих всё более систематично заигрывать с палестинскими бандитами - наверное, считая себя коллективными Гретами Тунберг.

Время изменилось (кстати, вонючее пуйло, как сообщает FT, чуть не убило в небе над Пловдивом Великую Немку Урсулу - вместе со всеми остальными находившимися в самолёте). Кто этого пуйлоподобно не видит, колупаясь в своих "Рюриках", ставит, не чувствуя РЕАЛЬНЫХ угроз, прошлое не только впереди настоящего, но и впереди будущего, а это всегда мешает двигаться вперёд.

Иллюстрация, показывающая, как изменилась Европа после "той ещё" войны, - принадлежит неизвестному автору с чувством юмора сквозь слёзы:

еврей прячет украинцев у немцев от русских…