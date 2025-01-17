'Реальность проста': Зеленский – об ударе по Кривому Рогу, заседании Ставки, визите парламентариев Словакии и храбрости воинов

Высшее военно-политическое руководство Украины работает над увеличением закупок роботизированных систем для украинской армии. Отдельно увеличивается масштаб производства такой техники в Украине – это стало одной из главных тем заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране по итогам дня 17 января. Он также поблагодарил всех партнеров, которые помогают нашей стране.

"Провел сегодня заседание Ставки. Вопросы разные, но в целом – о нашей независимости в оружии. Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в том числе роботизированные системы. Мы работаем над большими закупками и большими масштабами производства в Украине", – отметил он.

Также глава государства напомнил, что сегодня произошел удар российских военных преступников по мирным жителям Кривого Рога.

"Весь день продолжались спасательные работы в городе после удара российской баллистики. Четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким. Четырнадцать человек были ранены, им оказана необходимая помощь. И таких ударов, таких потерь просто не было бы, если бы мы получили необходимые системы ПВО – системы, о которых мы давно говорим с партнерами и которые есть в мире", – заметил президент.

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня в Киеве была делегация парламентариев Словакии во главе с лидером словацкой оппозиции Михалом Шимечко.

"Говорили о нашем сотрудничестве, в том числе в энергетике. Мы готовы к открытой и честной работе со Словакией – как со всеми партнерами – ради энергетической безопасности и более комфортных цен на энергоносители", – отметил глава государства.

Напомним, что пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо в последнее время пытается критиковать Украину из-за остановки газового транзита из страны-агрессора. Президент Украины в очередной раз ответил на упреки Фицо.

"Сейчас некоторые деятели распространяют много дезинформации, но после того, как сроки российского транзита просто истекли, реальность проста: только отношения с партнерами Европы и собственная работа на энергетическую независимость могут помочь Европе. Надо работать для наших народов, а не для Москвы", – сказал президент и добавил, что словацкая сторона "это поддерживает".

Также украинский лидер сегодня встретился с руководством министерств иностранных дел стран Юго-Восточной Европы.

"Мы говорили о взаимной поддержке – о нашей безопасности, о нашей экономике, человеческом капитале и наших отношениях в рамках Евросоюза и НАТО. Они точно знают, что такое угроза дестабилизации со стороны России и знают, что необходимо для совместной защиты", – отметил Владимир Зеленский.

Сегодня президент отметил государственными наградами украинских воинов – в том числе десантников и спецназовцев ССО, пленивших первых северокорейских солдат.

"Вручил им ордена и передал орден "Золотая Звезда" Героя Украины маме старшего солдата Дмитрия Масловского, позывной Кобра, 71 отдельная егерская бригада. Парень, героически погибший в бою с оккупантом в Донецкой области. Многие видели видео этого боя. Это была образцовая храбрость украинского воина. Вечная ему память и уважение", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Кобра вступил в рукопашный бой с российским штурмовиком из Якутии, оккупантом из 39 гвардейской бригады.

Дмитрий родом из Одесщины. Он еще с 2017 года служил в армии, а уже после начала полномасштабной войны присоединился к 71 егерской десантно-штурмовой бригаде.

Перед самой гибелью он приезжал домой и обещал купить маме новый дом. Но так и не успел.

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