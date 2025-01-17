В Киев прибыла с визитом глава МИД Словении. Фото

Министер иностранных дел Словении Таня Файон прибыла 17 января в Киев. Она примет участие в министерской встрече Украина – Юго-Восточная Европа по приглашению своего украинского коллеги Андрея Сибиги.

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В повестке дня – дальнейшая поддержка Украины, поиски путей завершения войны и послевоенное восстановление страны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Словении в сети Х.

В ведомстве опубликовали фотографии с дипломаткой в поезде и ее встречу представителями Украины на железнодорожном вокзале в Киеве.

"Министер Таня Файон принимает участие в министерской встрече Украина – Юго-Восточная Европа в Киеве по приглашению украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги. Они будут говорить с коллегами о дальнейшей поддержке Украины, восстановлении страны и поиске мирного решения", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 16 января, в Киев прибыл с визитом министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Приезд главы итальянского оборонного ведомства, в рамках которого у него был запланирован ряд встреч с военно-политическим руководством Украины, не был анонсирован.

За два дня до того, 14 января, в Украину прибыл с неанонсированным визитом министр обороны Германии Борис Писториус. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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