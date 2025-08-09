Да, я опять об этих. О нелюдях. Ибо вороны - не люди.

Больше всего ненавижу каркунов, то есть тех, кто каркает. Всё, мол, плохо, а будет ещё хуже.

Конструктива никакого, просто всем нужно немедленно вешаться. Это они называют "реализм".

Знаю: они не предвидят плохого. Они его делают. Причём постоянно: ежедневно, ежеминутно.

Нарочно или нет - вопрос отдельный (видимо - кто как), однако же "эффект" от них всех именно такой.

Каркуны перманентно загаживают ноосферу, которую, между прочим, многоуважаемый Вернадский открыл вовсе не для того, чтобы они её нагло портили.

Воронов в человечьем обличье можно увидеть сейчас где угодно, и услышать, к сожалению, тоже.

Их всегда легко узнать по крикливым-орущим громко каркающим заголовкам.

"Ворона каркнула во всё воронье горло" - говорил великий Эзоп, которого в мордоре почему-то иногда называют дедушкой Крыловым.

Все несчастья - исключительно от каркунов. Их слова о будущем всегда пакостные.

"А я же говорил!" - радуются каркуны с огромным удовольствием, когда всё, что они таким образом наработали, происходит. Ведь это их личная заслуга: накаркали.

"Каркуни. Каркуни. Бачу вас на ютюбі й на сайтах. І завжди на ТБ - там лунає від вас "бе-бе-бе"! Ви приходите в сни - ви і там хоч з ютюбу, хоч з сайтів. Ви приходите в сни - ох, мерзотні ж які каркуни…"

Конечно, жалко хорошую песню. Так что извините. Но Украину жалко ещё больше: она страдает только от них.

Плюньте каждому из этих в лицо. Мысленно. А потом следует обязательно трижды перекреститься. И всё будет хорошо.