Блог | Реалисты? Нет. Пессимисты? Тоже нет. Просто каркуны. И все плохое – только от них
Да, я опять об этих. О нелюдях. Ибо вороны - не люди.
Больше всего ненавижу каркунов, то есть тех, кто каркает. Всё, мол, плохо, а будет ещё хуже.
Конструктива никакого, просто всем нужно немедленно вешаться. Это они называют "реализм".
Знаю: они не предвидят плохого. Они его делают. Причём постоянно: ежедневно, ежеминутно.
Нарочно или нет - вопрос отдельный (видимо - кто как), однако же "эффект" от них всех именно такой.
Каркуны перманентно загаживают ноосферу, которую, между прочим, многоуважаемый Вернадский открыл вовсе не для того, чтобы они её нагло портили.
Воронов в человечьем обличье можно увидеть сейчас где угодно, и услышать, к сожалению, тоже.
Их всегда легко узнать по крикливым-орущим громко каркающим заголовкам.
"Ворона каркнула во всё воронье горло" - говорил великий Эзоп, которого в мордоре почему-то иногда называют дедушкой Крыловым.
Все несчастья - исключительно от каркунов. Их слова о будущем всегда пакостные.
"А я же говорил!" - радуются каркуны с огромным удовольствием, когда всё, что они таким образом наработали, происходит. Ведь это их личная заслуга: накаркали.
"Каркуни. Каркуни. Бачу вас на ютюбі й на сайтах. І завжди на ТБ - там лунає від вас "бе-бе-бе"! Ви приходите в сни - ви і там хоч з ютюбу, хоч з сайтів. Ви приходите в сни - ох, мерзотні ж які каркуни…"
Конечно, жалко хорошую песню. Так что извините. Но Украину жалко ещё больше: она страдает только от них.
Плюньте каждому из этих в лицо. Мысленно. А потом следует обязательно трижды перекреститься. И всё будет хорошо.