'Разговор слепого с глухим': Обухов оценил перспективы встречи Зеленского с Путиным и указал на нюанс насчет Трампа

Идея личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина пока выглядит абсолютно нереалистичной. Российский лидер не готов к конструктивному диалогу, а сам формат переговоров напоминал бы "разговор слепого с глухим".

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Русский Террор" (США) Герман Обухов. Комментируя отказ Кремля от предложения украинской стороны о личной встрече Зеленского и Путина во время стамбульского саммита 2 июня, Обухов заявил, что Путину банально не о чем говорить с украинским президентом.

Зеленский будет настаивать на выводе войск, освобождении пленных, возвращении депортированных детей и ряде других требований. А Путин в свою очередь будет давить на свои вымышленные "конституционные права".

"Проблема в том, что говорить не о чем. Я не представляю, о чем Зеленский может говорить с Путиным. Конечно, он будет настаивать на том, чтобы Россия вывела свои войска как минимум из Запорожской и Херсонской областей, чтобы освободила всех пленных, вернула детей и удовлетворила еще ряд претензий. В итоге все будет сводиться к тому, что требовать будет Зеленский, а не Путин. А Путин будет гнуть свое. Мол, отдавайте нам то-то и то-то по нашей конституции. Это разговор слепого с глухим. Это то же самое, если бы в 1943 году Гитлер говорил со Сталиным. О чем бы они говорили?" – отметил эксперт.

Обухов убежден: сама инициатива встречи в Стамбуле была прежде всего жестом для американского президента Дональда Трампа.

"Ну а Зеленский, конечно, подыгрывает Трампу, говорит, что готов встретиться с Путиным. Но вот они встретились, посидели, друг на друга посмотрели и разъехались. А дальше что? Путину нужно показать результат в своей стране, что он поехал на встречу с Зеленским и чего-то достиг. Но если он возвращается и ничего не привозит, это равносильно пощечине от своего не очень умного народа. И к нему будут вопросы: зачем ты тогда ездил?" – добавил он.

Обухов добавил, что с самого начала у него не было никаких ожиданий от российско-украинской встречи в Стамбуле 2 июня.

Он уверен, что это мероприятие было задумано, чтобы порадовать Трампа или не раздражать его отказами и жесткими ответами украинской стороны в отношении Москвы.

"Я считаю такие встречи абсолютно бесполезным занятием – разве что продемонстрировать готовность договариваться о мире. Но очевидно, что договориться о мире на тех условиях, которые предлагает Москва, абсолютно нереально. Для страны и для правительства Украины в частности", – добавил он.

Он также упомянул об инициативе Трампа относительно безусловного перемирия. По словам Обухова, украинская сторона уже предложила 30-дневное прекращение огня без каких-либо условий, однако Кремль отказался. Вместо этого Москва выдвигает свои ультиматумы.

"В этой ситуации Киев играет на стороне Трампа, тогда как Москва идет на определенную конфронтацию", – добавил Обухов.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Такая встреча будет возможна при участии еще двух мировых лидеров.

Владимир Зеленский был готов встретиться с диктатором Путиным еще в середине мае. Однако тогда Кремль отправил в Стамбул делегацию низшего уровня.

Реджеп Эрдоган отмечал, что для того, чтобы российско-украинская война закончилась, "необходимо заставить замолчать пушки и заговорить дипломатию". Стамбульские переговоры президента Владимира Зеленского и Владимира Путина, которые не состоялись, планировались как "важный шаг, который в конце концов откроет дверь к миру".

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам второго раунда переговоров, которые состоялись в Турции 2 июня, сообщил, что Россия в очередной раз отказалась от безусловного прекращения огня и встречи глав двух стран. В то же время сторонам удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных.

Между тем резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры Украины и РФ, которые состоялись в Стамбуле 2 июня, "замечательными". Он также призвал провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина на турецкой территории.

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