В Бундестаге поспорили из-за танков для Украины, потребовав объяснений от Шольца – Zeit

В правительстве Германии возникли разногласия из-за решения канцлера Олафа Шольца о поставках Украине боевых танков. Глава оборонного комитета Бундестака Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала, чтобы политик сделал четкие заявления о военной поддержке Киева или пояснил свой отказ.

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Со своей стороны представитель фракции СДПГ в нижней палате Рольф Мютцених раскритиковал такую ее позицию, призвав к "здравомыслию в вопросе" о боевых машинах. Об этом пишет немецкое издание Zeit.

"Если вы не хотите поставлять Leopard 2, то должны объяснить Украине почему", — заявила парламентарий.

По ее словам, дискуссия о передаче танков ВСУ "не проливает хорошего света на Германию".

В ответ глава правительственной фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мютцених подчеркнул, что в вопросе поставок немецких боевых машин необходимо руководствоваться ясностью и здравомыслием.

"Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут говорить о самолетах или войсках", – высказался он.

Штрак-Циммерманн возразила, что отправка войск Германией "была бы нарушением международного права", а вопрос о поставках самолетов также не подлежит обсуждению.

"Если танк останавливается из-за неправильного управления, то он останавливается. Если самолетом управляют неправильно, потому что в нем находились украинские пилоты, он разбивается. Это совершенно другая категория", – ответила она.

Глава оборонного комитета бундестага добавила, что речь идет просто о том, чем хороша Германия: "У нас есть танки. Мы должны их поставить".

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Мютцених лично напал нее, и назвала его поведение "символом всех центральных провалов внешней политики Германии".

"Его взгляды вчерашнего дня ведут к проблемам завтрашнего дня. Он больше не в состоянии приспособить свое мировоззрение к действительности", – указала представитель Бундестага.

Напомним: Олаф Шольц продолжает отказывать в предоставлении танков Leopard 2 Украине, несмотря на многочисленные запросы Киева и солидарность в этом вопросе большинства стран-партнеров. Однако и сам Берлин терпит от такой позиции значительный ущерб, отметил военно-политический обозреватель Константин фон Хаммерштейн в колонке Spiegel. По его словам, Германия дорого заплатит за упрямство Шольца, танки Украине все равно дадут.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов тоже говорит, что украинская армия получит от западных партнеров "Леопарды". Он заверил, что решение о предоставлении техники принято, однако пока обсуждается формат публичного заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Guardian напомнило, что война в Украине – это борьба против фашизма, который олицетворяет Путин, и Европа должна вмешаться. В частности, чтобы победить, она должна дать отпор всем, что имеет, даже рискуя, что национальные вооруженные силы в итоге будут вовлечены в боевые действия.

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