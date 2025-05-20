'Рассматриваем три страны': Зеленский допустил новые переговоры с Россией и сказал, где они могут пройти

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина вместе с партнерами рассматривает возможность новых переговоров с государством-агрессором Россией о завершении войны. Обсуждается вариант провести встречу на высоком уровне между Украиной, США, РФ, а также лидерами Франции, Великобритании, Италии, Германии и Великобритании.

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Об этом глава государства рассказал на брифинге в понедельник, 19 мая. По словам президента, местом проведения такой встречи могут быть Турция, Ватикан или Швейцария.

"Мы рассматриваем в любом случае возможность встречи еще раз, встречи всех команд. Хотим на высоком уровне – Америка, Украина, Россия и представители тех стран, которые сейчас звучали (Франция, Великобритания, Италия и Германия.), плюс Великобритания", – сказал Зеленский.

Основным вопросом остается, кто сможет организовать такую встречу так, чтобы она стала результативной.

По словам президента, хорошей платформой для подобного саммита может быть Ватикан и посредничество Папы Римского Льва XIV. Этот формат может быть несколько слабее, чем переговоры в Стамбуле или платформа, которую смогут предложить в Швейцарии, однако, по его убеждению, Папа Лев "действительно может оказать нам помощь".

"И это очень важное сообщение, которое я услышал от него во время нашей двусторонней встречи, которая оказалась очень результативной", – добавил глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что Украина не выбирает альтернативу Турции, а стремится, чтобы та или иная площадка могла предложить максимально высокий уровень представленности для переговоров.

"Если это технические команды, то максимально высокий уровень технических команд. Если мы готовы к встрече лидеров, значит, лидеры реальные, которые принимают решения", – рассказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Зеленского, Дональд Трамп и Путин во время разговора 19 мая обсуждали определенный меморандум, который в будущем может привести к договору о мире. В то же время, Украина, по его словам, не согласится на то, чтобы выводить войска со своих территорий.

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