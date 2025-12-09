'Мы в ежедневном контакте': Зеленский анонсировал следующие встречи по мирному плану

Президент Владимир Зеленский проинформировал о следующих шагах по приближению мира в Украине. Он отметил, что продолжается работа над планом, он корректируется, а украинская сторона находится в ежедневном контакте со своими переговорщиками, европейцами и американцами.

Об этом Зеленский сказал 9 декабря, отвечая на вопросы журналистов. В ближайшее время запланирована работа на уровне NSA – советников по национальной безопасности – между Украиной, Европой и Соединенными Штатами Америки.

"Эти встречи будут происходить, шаги почти ежедневные. Мы будем проговаривать гарантии, я в это хочу включаться лично", – сообщил глава государства.

Далее будет отдельная встреча по восстановлению, экономических перспектив для Украины. По этим вопросам уже состоялись первые обсуждения основ между премьер-министром Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом. В ближайшие дни состоятся другие разговоры.

Также Украина хочет провести заседание "коалиции желающих" на уровне лидеров. Вероятно, оно пройдет в онлайн-формате.

"Собрать 30 коллег нам надо очень быстро. И поэтому это непросто, но тем не менее мы это сделаем. Все это мы сделаем, уверен, по крайней мере будем стараться, на этой неделе... Далее, я думаю, мы должны собраться еще раз с американскими коллегами, которые готовят этот план.

И дальше, на следующей неделе, я думаю, мы на уровне лидеров Украины и Европы проведем дискуссию с американскими коллегами. Пока не готов сказать, в каком формате. Каждый день мы будем делать шаги вперед по готовности этого плана и других документов", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Киев отправит в Вашингтон доработанные документы о возможных шагах для завершения войны. Далее их должны рассмотреть президент США Дональд Трамп и его переговорщики.

