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Стартовало новое заседание "Рамштайна": какой вопрос будет приоритетом №1 и чего ждать Украине. Видео

Дарья Дурова
Новости политики
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США поддерживают Украину

В Германии 21 апреля стартовало заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате "Рамштайн". Ожидается, что страны-партнеры обсудят свои возможности по усилению украинской армии. Приоритет Киева – наша ПВО, в том числе и боевые самолеты, а также снаряды, ракеты с дальностью 100 км и больше и другая военная техника.

Видео дня

Перед саммитом глава минобороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин встретились и провели разговор. Соответствующее видео обнародовал в Twitter американский министр обороны. "Всегда приятно поговорить с моим хорошим другом и коллегой Резниковым", – написал Остин (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Резников и Остин. 21 апреля 2023 года

Он отметил, что участники заседаний на немецкой авиабазе "Рамштайн" за последний год предоставили Киеву огромные возможности.

"Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется", – подчеркнул глава американского МО.

Открывая саммит, Остин заявил, что НАТО уже предоставила военную помощь Украине в размере 55 млрд долларов.

Он также назвал три ключевых вопроса, которые будут обсуждены. Это ПВО, боеприпасы и средства поддержки.

По словам главы Пентагона, украинцы срочно нуждается в помощи союзников, чтобы защитится.

"Мы также услышим обновленную информацию о нашем прогрессе в долгосрочной перспективе поддержки украинского оборудования. Мы все знаем, что поставлено на карту", – подчеркнул Остин.

Напомним: ранее СМИ писали, что наши партнеры на встрече UDCG 21 апреля коснуться темы передачи боевой авиации. Официальный Пентагон анонсировал переговоры как "практическую" дискуссию для обсуждения неотложных потребностей Украины и ее будущей обороны.

Резников заявлял, что своих приоритетов наша делегация менять не будет. "Остается приоритет №1 – это системы ПВО, а боевой самолет является частью противовоздушной обороны. Поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны боевые современные платформы 4++, это однозначно", – отмечал он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Киев также хочет получить дальнобойные ракеты на 100 км и более. Также есть необходимость в снарядах разных калибров.

Как писал OBOZREVATEL:

– Накануне "Рамштайна" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили приоритетные потребности украинских войск в вооружении, технике и боеприпасах.

– Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина максимально готовится к 11-й встрече в формате "Рамштайн". Ее перспективы вызывают здоровый оптимизм и предвещают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и всей антивоенной коалиции.

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