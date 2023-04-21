Стартовало новое заседание "Рамштайна": какой вопрос будет приоритетом №1 и чего ждать Украине. Видео

В Германии 21 апреля стартовало заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате "Рамштайн". Ожидается, что страны-партнеры обсудят свои возможности по усилению украинской армии. Приоритет Киева – наша ПВО, в том числе и боевые самолеты, а также снаряды, ракеты с дальностью 100 км и больше и другая военная техника.

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Перед саммитом глава минобороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин встретились и провели разговор. Соответствующее видео обнародовал в Twitter американский министр обороны. "Всегда приятно поговорить с моим хорошим другом и коллегой Резниковым", – написал Остин (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что участники заседаний на немецкой авиабазе "Рамштайн" за последний год предоставили Киеву огромные возможности.

"Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется", – подчеркнул глава американского МО.

Открывая саммит, Остин заявил, что НАТО уже предоставила военную помощь Украине в размере 55 млрд долларов.

Он также назвал три ключевых вопроса, которые будут обсуждены. Это ПВО, боеприпасы и средства поддержки.

По словам главы Пентагона, украинцы срочно нуждается в помощи союзников, чтобы защитится.

"Мы также услышим обновленную информацию о нашем прогрессе в долгосрочной перспективе поддержки украинского оборудования. Мы все знаем, что поставлено на карту", – подчеркнул Остин.

Напомним: ранее СМИ писали, что наши партнеры на встрече UDCG 21 апреля коснуться темы передачи боевой авиации. Официальный Пентагон анонсировал переговоры как "практическую" дискуссию для обсуждения неотложных потребностей Украины и ее будущей обороны.

Резников заявлял, что своих приоритетов наша делегация менять не будет. "Остается приоритет №1 – это системы ПВО, а боевой самолет является частью противовоздушной обороны. Поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны боевые современные платформы 4++, это однозначно", – отмечал он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Киев также хочет получить дальнобойные ракеты на 100 км и более. Также есть необходимость в снарядах разных калибров.

Как писал OBOZREVATEL:

– Накануне "Рамштайна" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили приоритетные потребности украинских войск в вооружении, технике и боеприпасах.

– Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина максимально готовится к 11-й встрече в формате "Рамштайн". Ее перспективы вызывают здоровый оптимизм и предвещают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и всей антивоенной коалиции.

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