В Раде планируют повторно голосовать постановление о поддержке демократии, – нардеп

В Верховной Раде Украины планируется повторно вынести на голосование постановление, касающееся поддержки демократии в стране в условиях российской агрессии. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.

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Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко. Решение о поддержке демократических принципов и институтов в Украине в условиях войны депутаты пытались рассмотреть сегодня.

Однако голосование провалилось, поскольку для принятия решения не хватило голосов. "За" проголосовали 218 депутатов, еще 54 – не голосовали. Всего в зале было зарегистрировано 272 народных избранника.

Теперь депутаты попытаются снова проголосовать за документ.

"Постановление о поддержке демократии снова подается в Раду. Будут пытаться протащить на ближайшем заседании", – отметил Гончаренко.

Следует отметить, что постановлением предлагалось принять заявление парламента, которое подчеркивает невозможность проведения выборов во время военного положения, осуждает нелегитимность выборов на временно оккупированных территориях и переизбрание диктатора РФ Владимира Путина.

Верховная Рада также обратилась к международному сообществу с просьбой объединить усилия по достижению общей победы, прекращению вооруженной агрессии и установлению комплексного, справедливого и устойчивого мира для Украины. Кроме того, было поддержано постановление №13038, за которое проголосовали 244 народных депутата, которое предусматривало обращение Верховной Рады к парламентам и правительствам других стран, международным организациям и их межпарламентским ассамблеям в связи с третьей годовщиной начала полномасштабного вооруженного вторжения. В тексте постановления подчеркивалась легитимность полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Напомним, как подчеркнула посол ЕС в Украине Катарина Матернова, только Киев может принимать решение о проведении выборов. В то же время Европейский Союз будет только способствовать достижению внутреннего консенсуса в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что выборы во время войны может провести любая страна, и это проявление демократии. Но в Украине провести выборы сейчас невозможно, потому что это противоречит Конституции страны.

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