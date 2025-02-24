Легитимность базируется на Конституции: нардеп объяснил суть постановления, которое не проголосовали в Верховной Раде. Видео

Провал голосования депутатов Верховной Рады за постановление №13039 "О поддержке демократии в Украине в условиях российской агрессии" не является чем-то критическим, считает парламентарий, автор документа Александр Мережко. Постановлению не хватило голосов, что свидетельствует о "внутренней политической борьбе между фракциями".

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Такое мнение юрист-международник, глава Комитета ВР Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству высказал в комментарии OBOZ.UA. "Ничего абсолютно критического не произошло", – подчеркнул политик.

По его мнению, нужно было делать не два, а один документ, то есть объединить постановления №13038 и №13039.

Во втором речь идет в целом о поддержке демократии в нашей стране. Также там есть ссылка на доклад Венецианской комиссии и на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно нелегитимности кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Это такой документ, который констатирует определенные вещи, которые уже есть. То есть констатирует юридические факты относительно нелегитимности кремлевского диктатора и легитимности украинской власти", – пояснил нардеп.

Также в документе отмечалось, что выборы можно будет организовать только тогда, когда не будет военного положения, когда будут условия для проведения настоящего, демократического, прозрачного голосования.

"И во время войны проводить выборы – это противоречит нашему законодательству, нет для этого возможностей, сугубо даже технических, потому что в условиях ведения войны это нереально. Даже вопрос безопасности – безопасности избирателей, как они будут голосовать, если тревоги, если враг может, знаете, попасть? Россияне же, они способны на любые преступления, они доказали это неоднократно", – указал Мережко.

Он обратил внимание на то, что оппозиция отказалась голосовать. Но это постановление парламента – это лишь политический призыв к миру, и на саму легитимность как таковую это не влияет.

"То есть это факт, это очевидная вещь, что и парламент, Верховная Рада, и президент абсолютно легитимны. И это следует из Конституции, законодательства. И здесь не принятие этого заявления, этого обращения – это абсолютно не влияет ни на что", – уверен Мережко.

Он добавил, что и политически это тоже не будет иметь негативного эффекта. "Потому что политически есть договоренность между фракциями (которая подписана и в том числе оппозицией) относительно того, что выборы будут проводиться в период примерно шесть месяцев после снятия военного положения. То есть это уже политический факт, это политическая договоренность... Это, скорее, знаете, внутренние политические вопросы. Но, что важно, даже не голосовавшая оппозиция – ну некоторая часть, не вся оппозиция, но та часть, которая не голосовала за этот документ, – они все равно признают легитимность и Верховной Рады, и президента... То есть даже с политической точки зрения здесь нет никаких проблем", – заверил нардеп.

Он добавил: этот документ обсуждался раньше. И представители оппозиции предупреждали, что могут не поддержать голосование.

"Но речь идет, скорее, о внутренней политической борьбе между фракциями. Это нормальное явление. Это как раз подчеркивает то, что мы действительно демократическое государство. Вы видите, у нас происходит нормальная политическая борьба... И это так и должно быть. Это политика. Поэтому здесь не надо удивляться. Какие-то документы оппозиция поддерживает, какие-то не поддерживает, предлагает какие-то свои варианты. И это нормальное явление. То есть ничего здесь ужасного не произошло", – подытожил Мережко.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Голосование за постановления №13038 и №13039 состоялись на заседании ВР 24 февраля 2025 года. Первое поддержали 244 народных депутата.

– Второе постановление набрало 218 голосов (146 от фракции "Слуга народа", 0 от "Европейской солидарности", 15 от ВО "Батьківщина", 9 внефракционных, 13 от депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", 7 от "Доверия", 8 от "Восстановления Украины", 6 от "За будущее" и 14 от фракции "Голос"). Детальнее о том, кто не голосовал, читайте в материале по ссылке.

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