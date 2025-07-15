Рада остановила действие Конвенции о запрете применения противопехотных мин: чем важно это решение

Депутаты Верховной Рады Украины остановили действие Конвенции о запрете применения противопехотных мин. Ранее о том, что это решение давно назрело на фоне войны с Россией, заявляли как некоторые народные депутаты, так и президент Украины Владимир Зеленский.

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За выход Украины из этой конвенции проголосовали 299 народных депутатов. OBOZ.UA собрал подробности о решении и его значении для нашего государства.

О том, что парламент своим решением остановил действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, днем 15 июля сообщили сразу несколько народных депутатов: Алексей Гончаренко из "Европейской Солидарности", Ярослав Железняк из "Голоса" и его коллега по фракции Роман Костенко.

Правительственный законопроект 0329 о выходе Украины из так называемой Оттавской конвенции поддержали около трех сотен народных депутатов.

"За – 299 и 305 за срочное подписание", – уточнил Железняк.

Решение горячо приветствовал один из инициаторов такого шага, нардеп Роман Костенко. Он назвал сегодняшнее голосование в Раде историческим.

"Это историческое решение, которое возвращает нам право использовать и производить противопехотные мины — важный элемент инженерной защиты на поле боя. Россия не является стороной этой Конвенции и ежедневно массово применяет мины против наших военных и гражданского населения. Мы не можем дальше воевать с завязанными руками. я еще раньше инициировал два депутатских запроса к президенту по этому вопросу. Хотя они были провалены в зале, процесс все равно пошел — и сегодня мы имеем результат", – отметил Костенко.

По мнению народного депутата, решение Украины о выходе из Оттавской конвенции приобретает особое значение в контексте ратификации Римского статута.

"Мы должны обеспечить не только физическую, но и юридическую безопасность наших военных. Спасибо всем, кто поддержал. Делаем Украину сильнее", – отметил он.

Накануне важного голосования "Укринформ" со ссылкой на источник в депутатском корпусе писал, что в парламенте скорее всего этот законопроект поддержат.

"Уверен, что коллеги поддержат соответствующую инициативу, ведь должны сделать все, чтобы сохранить украинские территории, жизни наших людей и дать достойный отпор врагу, который с первого дня войны применяет против нас различные виды мин", – цитировал "Укринформ" неназванного нардепа.

Указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которую наше государство ратифицировало в 2005 году, президент Украины Владимир Зеленский подписал в конце июня. Аргументацию этого шага обнародовали в Министерстве иностранных дел, отметив, что пока Украина "добросовестно выполняла положения" конвенции, Россия, которая не была ее участницей, с 2014 года активно использует противопехотные мины в войне против нашего государства.

И делает агрессор это, как подчеркивают эксперты, с чрезвычайным цинизмом.

"Противопехотные мины – это взрывные устройства, которые сконструированы так, чтобы быть активированными жертвой. И в этом их основная угроза. Пострадать может не только комбатант, военный, но и гражданские люди – дети, взрослые, население, сельскохозяйственные животные и тому подобное. Противопехотные мины ставят своей целью убить или ранить человека", – рассказывала телеканалу "Настоящее время" эксперт в сфере противоминной деятельности Юлия Чикольба.

Учитывая опасность, которую противопехотные мины несут для гражданского населения не только во время боевых действий, но и на протяжении многих лет после их завершения, запретить их использование в мире пытались с 1980 года, когда 65 стран-членов ООН подписали специальную конвенцию. Правда, заработать она так и не смогла, ведь регламентировала применение мин в международных конфликтах. А больше всего людей погибали от мин в ходе внутренних войн.

Поэтому в 1995 году конвенцию расширили, детализировали – и с этого момента она начала работать. С 1996-го в Канаде начался так называемый Оттавский процесс: международная инициатива по полному запрету производства, хранения и применения противопехотных мин.

Страны, ратифицировавшие Оттавскую конвенцию, взяли на себя обязательства "никогда и ни при каких обстоятельствах" не применять, не разрабатывать, не производить, не покупать, не накапливать противопехотные мины и никому их не передавать.

В целом конвенцию подписали более 150 стран. Ни России, ни США, ни Китая среди них нет, также проигнорировали ее Индия, Пакистан, ряд государств Ближнего Востока.

Около сотни государств-участников конвенции к 2017 году уничтожили свои минные запасы, а 27 оказались полностью свободными от мин. Украина по состоянию на 2020 год уничтожила в рамках взятых на себя обязательств 3 миллиона противопехотных мин.

Однако полномасштабная агрессия России против Украины показала, что массовое использование Россией противопехотных мин создало для агрессора "асимметричное преимущество", как выразились в МИД.

Чтобы лишить врага этого преимущества, Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

"Россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины", – объяснял он.

Такой шаг горячо отстаивал и уже упомянутый Роман Костенко, который настаивал, что выход нашего государства из Оттавской конвенции является давно назревшим решением.

"Мы понимаем, какой у нас сосед, и поэтому Россия никогда не вступала, всегда имела преимущество в этом. Мы видим даже на нашем Запорожском направлении: россияне просто заминировали всю территорию перед собой. Это [начать процесс] было непросто. <...> Сначала боялись сказать партнерам, но после того, как это увидели страны Балтии, после того, как Польша и Финляндия увидели, какая угроза у них есть на границе, и они сами начали выходить из этой конвенции, – наше руководство тоже начало понимать, что угроза есть. <...> Эта конвенция дает России больше возможностей вести боевые действия, а нам уменьшает возможности защищать наши рубежи", – объяснял Костенко в разговорах с журналистами.

Послевоенные риски от противопехотных мин на украинской земле для гражданских, считает нардеп, можно минимизировать, "если делать все правильно" и, в частности, обозначать минные поля "в правильном порядке на картах".

"После войны мы будем это все разминировать. Я считаю, что после войны вся территория между Россией и Украиной будет заминирована – для того, чтобы не допустить дальше вторжения. Мы должны к этому идти. <...> Если мы не примем все меры для защиты своей независимости и суверенитета, может быть такое, что и не будет что разминировать. Здесь главное сейчас – сохранить страну", – отмечал Костенко в одном из интервью.

В другом он, рассуждая о преимуществах, которые даст нашему государству в условиях войны выход из Оттавской конвенции, отметил три момента.

"Можно будет делать минные поля – это первое. Второе – разворачивать свое производство, и это мы очень быстро сделаем, потому что есть наработки разные. И третье – наши партнеры смогут уже нам реальные противопехотные мины передавать, те, кто не является членами конвенции, в первую очередь США. И мы уже сможем их использовать для защиты наших фортификаций", – заявил Костенко.

Украина на пути к выходу из Оттавской конвенции оказалась не одна: на такой же шаг решился и ряд других стран, граничащих с Россией. О таких намерениях в начале этого года из-за роста угрозы российского вторжения заявили в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В июне за выход из конвенции проголосовал парламент Финляндии: в Минобороны страны подчеркнули, что противопехотные мины являются оружием, которое поможет защитить российско-финскую границу.

Впрочем, как отмечает "Радио Свобода", решение, возможно, и историческое, однако в корне ситуацию оно вряд ли изменит. Во-первых, процедура выхода, которую только что начала Украина, занимает полгода. Во-вторых, формально Украина останется членом договора до конца российско-украинской войны, сколько бы она ни длилась. Ведь в статье 20 Оттавской конвенции указано: если страна-подписант на момент выхода находится в состоянии войны, в полной мере выход начнет действовать только после ее завершения.

Однако, по мнению Костенко, на помощь Киеву здесь может прийти статья 62 Венской конвенции – "Коренное изменение обстоятельств".

"Из некоторых международных договоров с Российской Федерацией мы выходили в одностороннем режиме, используя Венскую конвенцию, где говорится о том, что страна может выйти, "если резко изменились обстоятельства", и это вредит стране", – отмечал нардеп.

Напомним, 29 июня Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины. Он заявил, что такого решения "требовала война". А в официальном заявлении МИД по этому поводу отмечалось, что"Украина оказалась в неравной ситуации" с агрессором.

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