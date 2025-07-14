Украина вышла из Оттавской конвенции: остались ли у ВСУ противопехотные мины и какой минимум необходим для безопасности границы

Украина вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, накопление и применение противопехотных мин. Этого решения требует национальная безопасность. Тем более что Россия, которая подписантом Оттавской конвенции не является, данное вооружение применяет очень активно.

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Остались ли у Украины противопехотные мины и сколько их минимум необходимо, чтобы обезопасить границы страны и линию боевых действий, – рассказывает OBOZ.UA.

Несправедливая конвенция

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин была подписана в 1997 году. К ней присоединились 164 государства, которые обязались никогда не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся у них запасы. Но при этом, стоит отметить, к договору не присоединились Россия, США, Китай, Индия и Пакистан.

"Конвенция, к сожалению, изначально оказалась несправедливой. Страны, которые сами массово производят противопехотные мины (вооружение, надо сказать, не самое гуманное), документ не подписали – а зачем, если они их производят? И они могут их продавать странам, которым такие мины по каким-то причинам необходимы", – говорит OBOZ.UA эксперт по безопасности Ассоциации саперов Украины, подполковник запаса Игорь Молодан.

На время подписания соглашения Украина имела пятый крупнейший арсенал противопехотных мин в мире – после Китая, РФ, США и Пакистана. Запасы достались нашей стране в наследство от Советского Союза и насчитывали 6 миллионов мин.

После ратификации Верховной Радой в мае 2005 года Оттавской конвенции началась ликвидация противопехотных мин. К началу полномасштабной российской агрессии в Украине осталось их более 3 миллионов. Но по понятным причинам после 24 февраля 2022 года ликвидация минного арсенала остановилась.

Полторы тысячи мин на квадратный километр

Говоря о выходе Украины из Оттавской конвенции, необходимо подчеркнуть, что наше государство – не первое из европейских государств, которые граничат с Россией и Беларусью, кто это сделал. Можно даже прямо сказать – мы держались до последнего.

"Весной 2025 года министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии рекомендовали властям своих стран выйти из конвенции, объясняя это тем, что военные угрозы со стороны РФ значительно возросли. В апреле за решение о выходе из конвенции проголосовал сейм Латвии, в мае – сейм Литвы, а в июне – парламент Финляндии и сейм Польши", – рассказывает Игорь Молодан.

Возникает вопрос: а сколько, собственно, нам нужно противопехотных мин, чтобы забросать ими границу с Россией и территории, прилегающие к зоне боестолкновений?

"По советским военным нормативам, расход противопехотных мин на один километр минного поля глубиной 20 метров составлял около 100 единиц. На так называемой линии Суровикина в Запорожской области плотность российских мин достигала около 1500 штук на квадратный километр", – рассказывает OBOZ.UA капитан запаса инженерных войск Сергей Хавротин.

По его мнению, такая плотность (как показали события двухлетней давности) – вполне эффективная. То есть от этого показателя и нужно отталкиваться Украине при минировании своей территории – чтобы враг ни пешком не пробежал, ни на мотоцикле не проскочил.

До начала агрессии РФ в 2014 году сухопутная часть украинско-российской границы составляла 1974 километра. Сейчас, даже с учетом временно оккупированных территорий, – приблизительно столько же (линию соприкосновения вдоль Днепра можно не учитывать: река – она сама по себе надежный рубеж, и там минировать территорию нет необходимости).

Таким образом, получаем 2 тысячи километров, которые неплохо бы по периметру забросать противопехотными минами. При плотности 1500 боеприпасов на квадратный километр нужно ровно 3 миллиона мин. Это минимум.

Но тут следует понимать, что сейчас в Украине этих боеприпасов меньше, чем было до начала полномасштабной войны (когда их оставалось приблизительно столько). Во-первых, какое-то количество противопехотных мин за три с половиной года мы в любом случае использовали. А во-вторых – мины-то старые, еще советские. Многие наверняка непригодны.

В любом случае Украине для создания нормальных минных заграждений необходимо будет покупать свежие мины. У стран, которые не подписали Оттавскую конвенцию.

Указ президента Украины о выходе из противоминной конвенции подписан, но теперь необходимо еще и соответствующее решение парламента. В Верховную Раду законопроект о выходе из Оттавской конвенции поступил 11 июля, и он должен быть рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

"Законодательное закрепление указа должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", – резюмирует секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.