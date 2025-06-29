Украина оказалась в неравной ситуации: в МИД объяснили выход из Оттавской конвенции

Украина приняла решение о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, поскольку оказалась в неравной ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону. РФ не является участницей соглашения и с 2014 года широко использует это оружие как метод ведения войны.

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Об этом в воскресенье, 29 июня, заявили в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию 2005 года и с тех пор добросовестно выполняла ее положения.

Россия же, не будучи государством-участником договора, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны, говорится в заявлении МИД.

С 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию, массовое использование ею такого оружия создало асимметричное преимущество для агрессора.

На момент подписания и ратификации Украиной Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены, отметили в МИД.

"Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", – объяснили в минстерстве.

В ведомстве добавили, что Украина не единственная, кто оказался перед сложным выбором между соблюдением Оттавской конвенции и "эффективностью защиты своей Родины от жесткого агрессора, который пренебрегает всеми международно-правовыми нормами".

Так, вооруженная агрессия России уже заставила Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию совместно выйти из Оттавской конвенции.

В МИД заявили: мир должен осознавать, что с момента присоединения Украины и этих государств к Оттавской конвенции ситуация с региональной безопасностью существенно ухудшилась.

Учитывая безусловный приоритет обороны от жесткой российской агрессии, защиты от оккупации и российских зверств Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о выходе из указанного договора.

"Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства", – говорится в заявлении.

В МИД подытожили: в условиях, когда РФ осуществляет геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации, Украина вынуждена предоставлять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства. Это касается в том числе и участия в международно-правовых документах и механизмах.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции. По словам нардепа Романа Костенко, этот шаг должен окончательно вернуть государству "право на эффективную защиту своей территории".

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