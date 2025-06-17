Рада назначила нового генпрокурора: что известно о Руслане Кравченко
Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении нового генерального прокурора. Им стал Руслан Кравченко.
Предложенная президентом кандидатура была рассмотрена на заседании Верховной Рады во вторник, 17 июня. До этого новоизбранный генпрокурор Кравченко занимал руководящие должности в Киевской ОГА, Государственной налоговой службе.
За назначение Кравченко новым генпрокурора проголосовали 273 народных депутата, против – 5, воздержались – 23, не голосовали – 20.
Голосование проходило в открытом поименном режиме. Для назначения необходима поддержка большинства народных депутатов. Таким образом, назначение генерального прокурора нуждается в согласованном решении двух ветвей власти – президента как представителя исполнительной власти и парламента как представителя законодательной.
Срок полномочий генерального прокурора составляет шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд. Также генеральный прокурор может быть досрочно уволен в случае, если Верховная Рада выразит ему недоверие.
Что известно о Руслане Кравченко
Руслан Кравченко – профессиональный юрист и кадровый прокурор. В 2015-2017 годах он работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины, где был одним из прокуроров по делу беглого президента Виктора Януковича.
С 2020 по 2021 год занимал должность начальника управления по уголовным производствам по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса в Офисе Генерального прокурора. А с 2021 по 2023 год возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.
В 2023 году президент Владимир Зеленский назначил его главой Киевской областной военной администрации. В декабре 2024 года Кравченко уволили с этой должности и назначили главой Государственной налоговой службы вместо Татьяны Кириенко.
Образование
Руслан Андреевич Кравченко родился 14 марта 1990 года в городе Северодонецк Луганской области. Он окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.
В 2012 году получил высшее образование на военно-юридическом факультете Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" по специальности "правоведение". Ему было присвоено воинское звание "лейтенант юстиции".
Карьера и профессиональный опыт
2012-2014 годы – работал следователем и старшим следователем прокуратуры Севастополя по надзору, а также старшим прокурором в прокуратурах Ровенской и Львовской областей.
Сентябрь 2014 года – перешел на военную службу. Участвовал в антитеррористической операции как прокурор 33-й военной прокуратуры Южного региона (г. Дебальцево, г. Артемовск, с 2016 года – Бахмут). Имеет статус участника боевых действий.
2015-2019 годы – работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины. Возглавлял группу прокуроров по делу Виктора Януковича, а также присоединился к расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" рейса MH17.
2019-2020 годы – был заместителем военного прокурора Центрального региона Украины. В 2020 году уволен с военной службы в запас.
2021-2023 годы – возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года занимался фиксацией и расследованием военных преступлений РФ в городе Буча.
В течение апреля 2023 – декабря 2024 года исполнял обязанности председателя Киевской областной государственной (военной) администрации.
С декабря 2024 по июнь 2025 года был председателем Государственной налоговой службы Украины.
Июнь 2025 года – президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на назначение Кравченко Генеральным прокурором Украины.
Кравченко имеет ряд отличий и наград:
- Орден Даниила Галицкого (2016).
- Отличие президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (2016).
- Нагрудный знак "Знак почета" (2018, Министерство обороны Украины).
- Нагрудный знак "За добросовестную службу в органах прокуратуры" (2019).
- Орден "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).
В 2023 году Руслан Кравченко участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), но по результатам отбора не был назначен. В Центре противодействия коррупции отметили, что Кравченко не прошел собеседование на добропорядочность.
"На открытых конкурсах, когда назначение было не политическим, а с участием независимых комиссий – Кравченко системно не допускали к должностям", – отметили в ЦПК.
По информации центра, Кравченко попытался попасть в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, но комиссия не допустила его к должности.
Во время открытых конкурсов немало вопросов к Кравченко касались его приватизации служебной квартиры в 2018 году. Приватизированное жилье Кравченко просто продал через 5 дней после приватизации за 816 тысяч грн и инвестировал средства в новостройку. На тот момент его семья не нуждалась в улучшении жилищных условий, поскольку у его жены уже была двухкомнатная квартира.
Кравченко на конкурсах объяснял, что квартира не его, а частная собственность жены, на которую он не имеет прав. Поэтому квартиру от государства продал, чтобы купить большее жилье.
"Тесть кандидата является членом партии "За будущее", а его жена была помощницей нардепов от Партии регионов и Батькивщины на платной основе", – отметили в ЦПК.
Как сообщал OBOZ.UA, бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении с должности. Он решил сложить полномочия 22 октября.
Уже 29 октября Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Костина с должности генерального прокурора. За его отставку проголосовали 255 депутатов. Это решение своим указом утвердил Зеленский.
После заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина.
В апреле 2025 года Костин занял новую должность. Президент Зеленский назначил его чрезвычайным и полномочным послом Украины в Нидерландах.
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