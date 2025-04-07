Зеленский назначил экс-генпрокурора Костина послом в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин займет новую должность. Президент Владимир Зеленский назначил его чрезвычайным и плномочным послом Украины в Нидерландах.

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Соответствующий указ №212/2025 глава государства подписал в понедельник, 7 апреля. "Назначить Костина Андрея Евгеньевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", – говорится в нем.

Кроме того, Костин стал постоянным представителем нашего государства при Организации по запрещению химического оружия. В указе Зеленского №213/2025 отмечается, что этот пост дипломат будет занимать по совместительству.

Напомним, что бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении с должности. Он решил сложить полномочия 22 октября.

Уже 29 октября Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Костина с должности генерального прокурора. За его отставку проголосовали 255 депутатов. Это решение своим указом утвердил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, после заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина.

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