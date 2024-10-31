Зеленский подписал указ: Костин официально уволен с должности генпрокурора

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Накануне его отставку также одобрила Верховная Рада.

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Глава государства подписал соответствующий указ 31 октября. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Андрей Костин решил подать в отставку после заседания СНБО, которое провел президент Владимир Зеленский по поводу аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

Тогда Костин заявил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства, а в системе органов прокуратуры Украины установлено много позорных фактов злоупотреблений. Поэтому генпрокурор счел необходимым подать в отставку.

Примечательно, что Костин не раз оказывался в центре скандалов. Чем он запомнился на дожности генпрокурора, читайте в материале OBOZ.UA.

Отметим, что после заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

После этого журналисты исследовали декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составили рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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