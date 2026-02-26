Выезд украинцев из Польши признали угрозой экономике: какие отрасли в зоне риска

Изменение политического и социального климата в Польше, как и завершение войны в Украине могут вызвать массовое возвращение украинских беженцев на Родину. Это грозит кризисом на польском рынке кадров в строительстве, промышленности, сфере услуг и других отраслях.

К такому выводу пришли эксперты Польского экономического института. В их отчете говорится, что трудоустроенные украинцы (в частности самозанятые) увеличили ВВП Польши на 2,7% (98,7 млрд злотых), а к 2030 году этот показатель вырастет до 3,2%.

Какую пользу принесли украинцы

Оценка аналитиков оказалась более оптимистичными, чем раньше, что польская экономика лучше, чем ожидалось, адаптировалась к наплыву беженцев, а их производительность выросла быстрее прогнозов. Они способствуют экономическому росту двумя путями:

как работники и предприниматели – увеличивая предложение рабочей силы ;

; как потребители – повышая спрос на товары и услуги.

Вместе с тем украинские бизнесы часто являются не конкурентами, а партнерами польских и способствуют появлению предпринимателей в самой Польше. В частности, в 2022 году увеличение количества украинских фирм на 10% привело к росту количества польских компаний на 2,3%.

Последствия отъезда украинских работников из Польши

При этом около 40% взрослых украинских мигрантов в Польше находятся в группе с высокой или очень высокой вероятностью постоянного проживания. Остальные же не имеют конкретных планов на будущее, то есть находятся в категории, близкой к возвращению домой.

"С точки зрения рынка труда это означает, что при менее благоприятном сценарии польский рынок труда может потерять более 0,5 миллиона работающих украинских иммигрантов", – говорится в исследовании.

Отмечается, что в группу риска попали украинские мужчины, занятые преимущественно в строительстве, промышленности и транспорте, а также молодые женщины, которые работают в сфере услуг, торговле, здравоохранении, образовании и переводах. Таким образом, многие отрасли в Польше остаются чувствительными к изменениям настроений и геополитической ситуации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о сворачивании специальных правил для украинских беженцев. Это означает, что, начиная с 5 марта, на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.

