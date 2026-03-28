'Пытали и убили 49 пасторов': экс-советница Трампа рассказала о религиозном терроре, который совершает Россия на оккупированных территориях. Видео

Россия устроила террор верующим на оккупированных украинских территориях. Захватчики уничтожили или разграбили 650 христианских церквей, а также убили по меньшей мере 49 религиозных деятелей на ВОТ.

Видео дня

Об этом сообщила Сара Мейкин, которая во время первого президентского срока Дональда Трампа была его советницей по вопросам религии. Она выступила на крупнейшей конференции консервативного политического движения в США CPAC, рассказав о преступлениях Кремля. Этим фрагментом пресс-служба CPAC USA 2026 поделилась на платформе X (Twitter).

Сара Мейкин призвала остановить агрессора

В течение года Мейкин проводила расследование по ситуации на ВОТ Украины. Вместе с командой она создала документальную ленту о преступлениях Российской Федерации против религии.

"Там (в РФ. – Ред.) есть только одна церковь, которую они разрешают, а остальные не разрешены. Вас могут арестовать только за это. В России это происходит годами. То, что они сделали сейчас, – "экспортировали" это в Украину, на территории, которые они оккупировали", – сказала эксперт.

В оккупации проживают примерно 3 миллиона христиан, и они "находятся под этой угрозой".

"Россия разбомбила, обстреляла и разграбила 650 христианских церквей. По консервативным подсчетам, они убили 49 пасторов, священников, лидеров евангелических и других религий на оккупированных Россией территориях Украины", – заявила Мейкин.

"Они пытали этих людей перед тем, как убить. Опять же, в этом нет ничего нового, это то, что Россия делает. Просто теперь они делают это в Украине", – подытожила она.

На своей странице в X Мейкин поблагодарила за возможность "поделиться правдой о скрытой войне, которую Россия ведет против христиан" на ВОТ Украины.

Она подчеркнула, что россияне применяют активную пропаганду, в том числе для влияния на консерваторов. "Мощные лоббисты и дезинформация, финансируемые Россией, заполонили консервативные круги, но мы видели, что они делают, собственными глазами", – написала экс-советница президента США.

"Евангелисты, католики, православные, евреи... никто не застрахован от Путина. Мы должны остановить российскую военную машину и дать отпор их хорошо финансируемым пропагандистским усилиям", – призвала она.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!