Африканский экзархат Русской православной церкви организовал схему вербовки граждан Кении для участия в войне против Украины. Молодым людям предлагали оплаченный выезд в Россию якобы для обучения или заработка.

Однако по прибытии у них изымали документы и отправляли на фронт. О схеме написало агентство Religion News Service.

Представители африканского экзархата РПЦ обещали молодым кенийцам зарплату от 350 до 400 тысяч кенийских шиллингов (около 3 тысяч долларов), а также возможность обучения в российской семинарии. Расходы на поездку якобы брала на себя церковь. Вербовщики иногда привлекали женщин для установления доверия с потенциальными кандидатами.

Кенийцев завозили в Россию по туристическим визам. По прибытии у них изымали документы, открывали банковские счета, контроль над которыми фактически осуществляли командиры, и впоследствии отправляли в подразделения армии РФ. Обещанные выплаты, как утверждают пострадавшие, они не получали.

Одной из жертв стал 31-летний Чарльз Вайтхака Вангари, о гибели которого на войне стало известно в декабре 2025 года. Директор Центра изучения новых религий сообщил, что вербовщики обещали мужчине перспективу присоединения к профессиональному футбольному клубу в Швеции после поездки в Россию.

За последние два года таким образом могли завербовать около 500 граждан Кении. Примерно 200 семей обратились к правозащитникам с просьбой помочь родственникам, которые оказались на войне в Украине при схожих обстоятельствах. Кенийская разведка ранее докладывала, что всего в составе российских сил на фронте могли находиться более тысячи граждан страны.

Анонимный представитель РПЦ в Найроби заявил, что церковь действительно отправляет студентов на обучение в Россию, однако заверил, что ни один из них якобы не поступил в армию. Он также отрицает наличие злого умысла в организации поездок.

В конце 2021 года Священный синод РПЦ создал патриарший экзархат Африки, который возглавил архиепископ Леонид Клинский. В течение 2022-2025 годов церковь расширила свое присутствие как минимум до 34 стран континента. В начале февраля 2026 года правительство Кении публично призвало Россию прекратить вербовочную кампанию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Южно-Африканской Республике 39-летняя радиоведущая Нонкулулеко Мантула предстала перед судом – ее обвиняют в вербовке местных жителей для участия в войне против Украины на стороне российской оккупационной армии. Следствие установило, что она склонила к такому решению по меньшей мере четырех мужчин.

