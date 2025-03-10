Многие обратили внимание на слушания в Сенате США, когда обсуждались кадровые вопросы о назначении в администрацию Д.Трампа новых чиновников.

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Особлива увага була прикута до Джеффа Мерклі (Jeff Merkley), демократа, який з 2009 року є сенатором і представляє штат Орегон. Це дуже авторитетний і високоосвідчений політик, в 1979 році отримав ступінь бакалавра міжнародних відносин у Стенфордському університеті, а в 1982 році - ступінь магістра у Прінстонському університеті.

Джефф Мерклі поставив лише п'ять питань кандидатам на міністерські пости від адміністрації Д.Трампа. Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау не міг дати тямущої відповіді на жодне з п'яти питань демократа:

"Що ще міг би зробити російський агент, чого не зробив Трамп?", запитав сенатор Джефф Мерклі у кандидата на високу посаду у Держдепартаменті.

"Якби він справді був російським агентом, хіба він не робив би саме те, що робить зараз?" – продовжив сенатор. Він перерахував ключові моменти політики Д.Трампа, які, на його думку, вигідні Росії:

По-перше, президент Трамп із Овального кабінету транслював російську пропаганду, включаючи твердження про те, що війну розпочала Україна і що Володимир Зеленський є диктатором.

По-друге, він поступився критично важливими позиціями на переговорах ще до їх початку, включаючи відмову від підтримки ідеї членства України в НАТО – того, чого домагалася Москва.

По-третє, Трамп повністю припинив постачання озброєнь Україні, тим самим послабивши її позиції перед потужною сусідньою державою з короткими логістичними лініями та величезними ресурсами.

По-четверте, він підірвав партнерські відносини США з Європою, які протягом восьми десятиліть були основою безпеки Заходу – що є однією з ключових цілей Володимира Путіна.

По-п'яте, президент Трамп зробив усе можливе, щоб дискредитувати українського лідера на міжнародній арені, включаючи скандальну прес-конференцію, де разом із віце-президентом відкрито атакував Зеленського.

"Якщо він і не є російським агентом, що ще міг би зробити такий агент, чого Трамп ще не зробив?" – поставив риторичне запитання сенатор.

Відповіді на ці важливі питання поки що ніхто не дав.

Але, на днях, якраз напередодні початку переговорів між делегаціями США і України телеканал NBC News, повідомив ще одну шокуючу новину.

Президент США Дональд Трамп у приватних бесідах зі своїми помічниками дав зрозуміти, що для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими Україні недостатньо підписати угоду про корисні копалини. За словами двох джерел телеканалу, Трамп бажає, щоб президент України Володимир Зеленський змінив ставлення до мирних переговорів із Росією. Зокрема, Трамп хотів би бачити готовність Зеленського піти на поступки, включаючи передачу Росії окупованих територій України. "Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив деякі кроки у бік виборів в Україні і, можливо, у бік звільнення з посади лідера країни", - додали співрозмовники NBC News.

Ми і раніше побачили і відчули, мʼяко кажучи, не зовсім партнерські стосунки між президентом України В.Зеленським і президентом США Д.Трампом і особливо віце-президентом Д.Венсом, під час переговорів у Овальному кабінеті.

Коли починаєш аналізувати ці п’ять питань сенатора, то стає якось більш зрозумілим те, що відбувалося у Білому домі і з острахом думаєш, а що буде відбуватися у Джидді, святому місці у Саудівській Аравії, під час переговорів української та американської делегації?

Будемо з тривогою чекати.