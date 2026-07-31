Коснется каждого беженца из Украины: медиа узнали об окончательном решении ЕС о временной защите

Страны Европейского Союза (ЕС) завершили процедуру продления режима временной защиты для беженцев из Украины ещё на один год. Таким образом, украинцы будут иметь убежище до 4 марта 2028 года.

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Об этом источники среди европейских дипломатов сообщили "Суспільному" и "Интерфакс-Украина". Решение было одобрено по специальной ускоренной процедуре, но официально об этом еще не объявили. Оно вступит в силу сразу после официального обнародования.

"Письменная процедура по продлению срока действия временной защиты успешно завершилась сегодня (30 июля. – Ред.) после обеда, поэтому эту меру можно считать принятой. Оно будет опубликовано в "Официальном вестнике" в ближайшие дни", – отметил представитель ЕС.

Что дает временная защита

Право на легальное проживание.

Трудоустройство.

Медицинское обслуживание.

Социальная поддержка.

Защиту хотят ограничить

В прошлом году в ЕС заявляли, что после 2027 года больше не будут продлевать действие механизма временной защиты для граждан Украины. Впрочем, в июле стало известно, что послы стран-членов Евросоюза все же согласовали продление еще на год.

В то же время они впервые хотят ограничить это право (с 2022 года его предоставляли автоматически всем украинцам): военнообязанные беженцы должны будут документально подтвердить, что они не нарушили украинское законодательство о воинской обязанности. Для этого нужно будет предъявить:

заграничный паспорт с официальным штампом украинских пограничников о пересечении границы;

украинских пограничников о пересечении границы; или бумажный или электронный документ (например, из "Резерв+"), подтверждающий законное освобождение от службы или отсрочку.

Формально новые требования будут распространяться на всех заявителей, в том числе на женщин, хотя фактически они направлены на мужчин призывного возраста.

Новые требования применяются исключительно к новым заявителям. То есть украинцы, у которых уже оформлена временная защита в ЕС (всего их более 4 млн человек), сохранят её автоматически без необходимости дополнительных проверок.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Европейский Союз должен разработать финансовую программу поддержки для украинских беженцев с временной защитой, выделяя им средства на приобретение жилья в Украине. Возвращение украинцев домой, по мнению Лубинеца, стимулировала бы сумма не менее 10–12 тысяч евро.

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