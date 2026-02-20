'ПВО имеет решающее значение': Зеленский заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией, и пригласил премьера на встречу

Украинская сторона заинтересована в сотрудничестве с Японией и имеет эффективную координацию между правительствами в энергетической и гуманитарной сферах, а также на уровне посольств. Поэтому сотрудничество между странами в сфере обороны может иметь историческое значение.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News. Он пригласил премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в Киев на встречу.

Украина стремится к историческому оборонному сотрудничеству с Японией

Зеленский отметил, что противовоздушная оборона "имеет решающее значение" для Украины в отражении российских ударов и было бы "очень полезно", если бы Такаичи инициировала открытие "коридора для диалога" в этом направлении.

"У нас хорошая координация с правительством Японии на энергетическом и гуманитарном направлениях, а также на уровне посольства здесь, в Украине. Япония всегда поддерживает отношения между нами. Но если мы хотим открыть новую страницу – оборонное сотрудничество между нашими странами, – думаю, оно может стать историческим. Считаю, что мы могли бы сделать это на уровне министров, правительств, на уровне госпожи премьер-министра и меня или на уровне оборонных институтов", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, Япония входит в число стран, которые имеют лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам, и Украина заинтересована в сотрудничестве, совместном производстве и обмене технологическими знаниями.

"Мы готовы открыть наши технологии – например, морские дроны для защиты побережья. Не имея собственного флота, мы смогли уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью наших морских дронов. Они не подходят к нашим берегам из-за возможностей наших морских дронов", – заявил украинский лидер.

Украина готова поделиться с Японией опытом в кибербезопасности и дронах

С другой стороны, отметил глава государства, Украина может быть полезной для Японии в сферах кибербезопасности, дронов-перехватчиков, управления энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов, а также в предоставлении опыта современной войны, которым она готова поделиться.

"И мы будем очень рады видеть премьер-министра Такаити в Украине. Думаю, это было бы очень важно для наших двух стран. Я готов встретиться в любом формате, на любой площадке или во время любых крупных встреч или саммитов. Но, думаю, полезнее было бы встретиться напрямую и сосредоточиться на наших двусторонних отношениях. Мы будем очень рады этому", – сказал президент.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что на территории России сейчас находятся около 10 тысяч солдат из Северной Кореи, которые получают знания о современной гибридной войне. Президент подчеркнул, что этот факт представляет опасность для стран Запада, а также для Южной Кореи и Японии.

