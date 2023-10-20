Прошел один год и двести тридцать шесть дней войны. Карты ISW никаких изменений за прошедшие сутки не фиксируют.

В каком-то смысле это даже хорошо: это значит, что под Авдеевкой российское наступление по-прежнему безуспешно. Даже не смотря на то, что российские генералы без устали продолжают бросать своих солдат и технику в атаку. По оценкам ГУР россияне уже потеряли в этом наступлении 60 единиц бронетехники, а потери в живой силе даже сложно оценить.

Помимо этого, отсутствие изменений означает, что плацдарм на левом берегу Днепра, который ВСУ отвоевали за последние пару дней, по прежнему жив и судя по реакции российских спикеров вызывает у путинских военачальников сильное беспокойство.

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Аналитики причиной этого беспокойства считают даже не столько сам этот плацдарм, а то, что российское командование осознает: если ВСУ действительно решат начать серьезную операцию по форсированию Днепра, то защищать от них левый берег будет практически некому, поскольку все боеспособные соединения переброшены на Мелитопольское и Бердянское направления.

По-прежнему непонятно, сколько ATACMS было передано Украине. Раньше сообщалось (со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне), что их “не больше дюжины". Вчера The New York Times написала, что США передали Украине “около двадцати" ракет ATACMS соответствующей модификации.

Сегодня же Кулеба заявил, что “США будут поставлять Украине больше дальнобойных ракет ATACMS и будут делать это на постоянной основе". Что это значит и почему такое заявление делает МИД а не МО Украины - осталось непонятно.

Но это дает простор для возможным трактовок и, поэтому, мне лично хочется думать, что Украина получит не меньше сотни этих ракет. А что, заявление Кулебы дает мне такую возможность. Почему бы и не помечтать?В Израиле все замерли в ожидании начала наземной операции в секторе Газа. И хотя протесты пропалестинских сил по всему миру продолжаются, все-таки здравомыслящие силы на Западе согласились с израильской трактовкой взрыва во дворе больницы Аль-Ахли в Газе. Тем более, что ХАМАС, не смотря на все свои обещания, так и не представил никаких доказательств того, что это была израильская ракета.

Сегодня лидер израильской оппозиции Яир Лапид дал очень, на мой взгляд, правильную оценку того, как мировая (прежде всего, западная) пресса освещает этот конфликт. Его слова нужно “отлить в граните":

“...Из всех искажений реальности последних дней самым ужасным искажением является так называемый “сбалансированный подход". Сегодня большая часть мировых СМИ предлагает своим зрителям и читателям "сбалансированную" картину. Они в равной степени приводят версии обеих сторон. Версию демократической страны и версию террористической организации убийц.

Для ХАМАСа ложь - это образ жизни. Они убивают наших детей и говорят, что это наша вина. Они убивают своих детей и говорят, что это наша вина. Они используют своих людей в качестве "живого щита", расстреливают их, когда те пытаются сбежать, и дополняют все это огромным количеством фейковых новостей.

Никогда еще не было более циничного и ужасающего использования свободы слова для распространения лжи. Я настаиваю, что СМИ не имеют права утверждать, что они просто приводят мнение двух сторон. Это моральная трусость и профессиональная лень. Это оскорбление жертв, в том числе палестинских жертв….

…Если международные средства массовой информации якобы стараются быть взвешенными, они служат ХАМАСу. Если они равно представляют обе стороны – это идет на пользу ХАМАСу. Если они создает симметрию между страданиями тут и страданиями там, не проверяя тщательно факты, кто является причиной страданий – это служит ХАМАСу. Я знаю, что вы не это хотели, но таков результат, и пришло время его изменить."

Как раньше писали в сети - ППКС: “подписываюсь под каждым словом". Сегодня приводить мнение ХАМАС как заслуживающие внимания, равносильно тому, как если бы всерьез рассматривать дикие версии российских военных относительно сбития малазийского боинга или резни в Буче.

Еще более значимым был ответ одного из лидеров “Ликуда" Амира Вайтмана корреспонденту “Russia Today".

Он довольно эмоционально сообщил опешевшему от неожиданности россиянину:

“... Я понимаю, что вы - это российская пропаганда. Но позвольте мне сказать: мы закончим эту войну. Мы победим, потому что мы сильнее. После этого, поверьте, Россия заплатит свою цену. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид нашего народа. И Россия заплатит.

Слушайте меня очень внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну. После этого мы не забудем, что вы делаете. Мы придем и позаботимся, чтобы Украины выиграла, мы позаботимся, чтобы вы заплатили за то, что сделали. Мы не забудем. Запомните, что я сейчас сказал: вы заплатите.

Наши люди были зверски убиты вашими протеже. Вы заплатите за это. Вы должны понимать, что все имеет свои последствия. Когда люди поддерживают убийства евреев, они платят цену. Время, когда евреи не были в состоянии защититься, прошло."

На этом фоне очень красноречиво выглядит заявление российского посла в Израиле Анатолия Викторова о том, что “вопрос о признании Россией палестинского движения ХАМАС террористической организацией является спорным". Он также сообщил, что ему “недостаточно, что США, ЕС, Канада и Япония признали ХАМАС террористической организацией".

Ура! Наконец исчезла эта фигура умолчания и один из лидеров правящей в Израиле партии открыто назвал Россию пособником террористов. И фактически объеденил войну Израиля с ХАМАС и Украины с Россией. И тем самым лишил Путина роли некоего беспристрастного и добросовестного посредника, которую он так хочет играть в в урегулировании ближневосточного конфликта.

Амир Вайтман совершенно справедливо сказал, что “мы выиграем эту войну". Осталось лишь добавить: наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!🇺🇦

I❤️🇮🇱