'Путин знает, что время работает против него': глава МИД Австрии напрогнозировала России огромные потери на поле боя

Российский диктатор Владимир Путин не собирается заканчивать войну против Украины. Именно поэтому он отвергает предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию – несмотря на предложенные Вашингтоном серьезные уступки.

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Заставить диктатора остановить войну на уничтожение против соседней страны могут только колоссальные потери и катастрофа в российской экономике. Такое мнение высказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt.

Что известно

Руководительница австрийской дипломатии, размышляя о перспективах завершения российско-украинской войны, отметила, что источник ее продолжения находится в Кремле.

"Одно понятно: Украина хочет мира, Россия – нет. Если бы Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о прекращении огня. Президент США Трамп, так сказать, подал ему на "серебряной тарелке" Крым и несколько восточных областей (Украины. – Ред.), а также исключил членство Украины в НАТО. И что делает Путин? Он продолжает вести против страны войну на уничтожение", – заявила Майнль-Райзингер.

Она акцентировала внимание на огромных потерях, которые уже понесла Россия на поле боя, и спрогнозировала, что они приобретут колоссальные масштабы.

"Гробы в России накапливаются. К этому добавляется катастрофическая экономическая ситуация. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну. Путин знает, что время работает против него. Именно поэтому он ведет войну с такой жестокой интенсивностью", – резюмировала глава австрийского МИД.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Европа готовится воевать без США и скажется ли это на интересах Украины. Западные политики встревожены непредсказуемостью Трампа и его администрации, а также тем, что сейчас под вопросом оказались гарантии американского ядерного сдерживания.

В это бурное время лидеры Франции, Германии и Великобритании готовятся ко всем сценариям, выстраивая параллельные дипломатические и оборонные институты для защиты Европы без Соединенных Штатов.

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