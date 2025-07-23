Путин уже близко – Трамп скоро будет далеко: как Европа готовится воевать без США и скажется ли это на интересах Украины

Главная черта президента США Дональда Трампа – он предсказуем в своей непредсказуемости, поэтому хотя после последнего саммита НАТО американский лидер и подтвердил приверженность принципам коллективной обороны, к его словам все равно относятся с настороженностью, ведь "завтра" все может измениться очень быстро и болезненно.

Видео дня

На сегодня администрация президента США продолжает последовательно подрывать доверие союзников – от Японии и Канады до стран Европы. Вашингтон угрожает тарифами и выводом войск. Самое непонятное то, что в момент, когда Вашингтон пытается сдержать Китай, администрация фактически отталкивает от себя своих ближайших европейских и азиатских союзников. Многолетние партнеры США по всему миру встревожены и тем, что Трамп и члены его команды публично ставят под сомнение так называемый "ядерный зонтик" – гарантии американского ядерного сдерживания. Уровень обеспокоенности настолько высок, что в июле Франция и Великобритания подписали новое соглашение о предоставлении расширенного ядерного сдерживания в Европе. Учитывая, что "никто не имеет никакого представления о том, что может сделать Трамп", лидеры Франции, Германии и Великобритании готовятся ко всем сценариям, строя параллельные дипломатические и оборонные институты для защиты Европы без Соединенных Штатов.

В нынешней ситуации европейские политики осознали, насколько глубоко изменился их мир: теперь они должны иметь дело с Америкой, которая в лучшем случае скептически, а в худшем – враждебно относится к Европе. Именно поэтому в Берлине, Лондоне и в Париже стремятся к гибкой и действенной группе, которая бы отреагировала на то, что Мерц назвал изменением в отношениях между Европой и Соединенными Штатами. Если Трамп будет продолжать отступать от американских обязательств на континенте, то наличие такой опции может стать необходимым.

17 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали широкомасштабный договор о взаимной обороне, экономическом сотрудничестве и других партнерствах. Несколькими днями ранее Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о координации своих ядерных арсеналов, а до этого начали этот процесс и Германия с Францией. На этой неделе Макрон посетит Мерца в Берлине, чтобы продолжить процесс укрепления союза трех мощнейших государств Европы.

О том, как Европа готовится защищать себя без США и есть ли место в "новой коллективной обороне" для Украины – в материале OBOZ.UA

План вывода готовится

Европейцы наконец-то услышали от президента Дональда Трампа жесткий сигнал в адрес России, на который они так надеялись. Но они ему не верят. Нервозность и разочарование контрастируют с кратковременным всплеском оптимизма после июньского саммита НАТО, на котором Трамп получил увеличение расходов на оборону НАТО. В европейских столицах все равно считают, что на горизонте маячит масштабный пересмотр позиций американских войск в Европе. При этом если США существенно сократят свое военное присутствие на континенте, это усложнит противодействие российской агрессии в долгосрочной перспективе.

Глава политического отдела министерства обороны США Элбридж Колби, который возглавляет пересмотр глобального размещения сил Пентагона, заявил, что планирует обнародовать свои рекомендации по сокращению американского контингента в Европе в августе. Учитывая его взгляды на перенос внимания США с Европы на Индо-Тихоокеанский регион и противодействие Китаю, европейские союзники более чем реально ожидают сокращения части американских войск.

Отягощает проблему тот факт, что, как отмечают европейцы, на сегодня отсутствуют какие-либо обсуждения с командой Колби по поводу этого вопроса, в результате чего такие страны, как Германия, Польша, Италия и Великобритания, на территории которых дислоцированы значительные американские войска и техника, остались в неведении относительно своего будущего. Это нервирует главные столицы ЕС. По сообщениям Financial Times, первым не выдержал министр обороны Германии Борис Писториус, который попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить "дорожную карту" вывода американских войск из Европы. Попытка обозначить Берлину и его европейским союзникам конкретные сроки вывода американских сил, чтобы расставить собственные приоритеты, вызывает "раздражение других членов НАТО", которые считают, что подталкивание США к разъяснению того, как быстро они планируют вывод войск, может стать "пророчеством, которое, вероятно, сбудется".

Но даже без обращений немецкого министра хватает намеков. Среди них многочисленные заявления как Пита Хегсета и вице-президента США Вэнса о том, что Европе не стоит больше рассчитывать на военную силу США. Несколько дней назад, уже после "замечательного саммита" НАТО, Трамп в присущей ему "товарно-денежной" манере прямо указал на "некоторую неудовлетворенность" Германией и Южной Кореей, в частности, в связи с высокой стоимостью размещения американских войск в этих странах. "У нас 45 000 солдат в Южной Корее. У нас 52 000 в Германии. Это огромный экономический рост для них, огромные деньги и огромные потери для нас", – отметил президент США.

Оборонный треугольник Европы

Вполне понятно, что на этом фоне во Франции, Германии и Великобритании сомнения относительно приверженности США к союзническим обязательствам лишь растут. Президент Франции Эммануэль Макрон, годами продвигающий идею "стратегической автономии Европы", теперь еще масштабнее взялся за это направление, объявив о начале рассмотрения вопроса общего ядерного "зонтика" для всей Европы под эгидой Франции. Канцер Германии Фридрих Мерц прямо заявил: "мы должны готовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно поддерживать принцип коллективной обороны НАТО, и должны сделать все, чтобы защитить себя собственными силами".

На экстренном совещании в Брюсселе лидеры ЕС одобрили предложение Европейской комиссии, которое предусматривает выделение странам-членам до 150 млрд евро на оборонные расходы, а также планы, позволяющие странам использовать свои национальные бюджеты для потенциальных расходов 650 млрд евро на оборону в течение четырех лет.

Великобритания и Германия 17 июля подписали договор о безопасности, включающий обязательства о взаимной помощи в случае вооруженного нападения. Кроме этого, они вместе будут экспортировать совместно произведенную военную технику, в том числе бронемашины Boxer и истребители Typhoon. Крупнейшее с 1945 года соглашение подписали Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Договор также предусматривает совместные военные учения и дополнительное развертывание войск на восточной границе НАТО, вероятно, в Эстонии и Литве, совместные закупки и разработку оружия нового поколения, а также большое соглашение по артиллерийскому заводу для производителя оружия Rheinmetall в Британии.

Соглашение между Британией и Германией завершило треугольник оборонных соглашений между тремя крупными военными державами Европы. Другие – это соглашение Ланкастер-Хаус 2010 года, заключенное между Британией и Францией, и Аахенское соглашение 2019 года между Францией и Германией.

Для Германии соглашение имеет особое значение, поскольку Великобритания наряду с Францией остается одной из двух европейских ядерных держав. Хотя в тексте договора прямо не упоминается ядерное оружие, ФРГ рассчитывает на дополнительную защиту в рамках британского ядерного потенциала, помимо существующего американского "зонтика". Таким образом, европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению войск США на континенте. В европейских кругах альянса убеждены, что Трамп сократит численность сил, дислоцированных в регионе, которая сейчас составляет около 80 тыс. человек, перенаправив их в Азию и на Ближний Восток. Обсуждается сценарий вывода от 10 до 20 тыс. американских военнослужащих.

Совместный ядерный зонтик

Два члена Совета Безопасности ООН, которые имеют ядерное оружие – Франция и Великобритания, ранее в июле подписали декларацию, в которой впервые указано, что "соответствующие силы в области ядерного сдерживания обеих стран являются независимыми, но готовы координировать любые меры в ответ на ядерную угрозу безопасности в Европе". С мощью ядерных сил Великобритании или Франции "может столкнуться любой противник, который угрожает их жизненно важным интересам", отмечается в документе. Кроме того, в рамках партнерства "Промышленная Антанта" они будут разрабатывать и выпускать новые виды вооружений, в том числе новую модель ракет Storm Shadow, которые сейчас поставляются в Украину. Аналитики охарактеризовали соглашение, известное как Нортвудская декларация, лишь как первый шаг к созданию европейского ядерного сдерживания.

"Наши противники будут знать, что любая чрезвычайная угроза этому континенту вызовет реакцию со стороны наших двух стран", – отметил Стармер. Со своей стороны, Макрон заявил, что никакие две другие страны не имеют "такой близости по ядерной доктрине", и это "послание, которое наши партнеры, а также наши противники должны услышать". Среди них – Соединенные Штаты и, конечно же, путинская Россия, которая за последнее время несколько раз угрожала миру своим ядерным оружием.

Самостоятельный европейский оборонный альянс

Если США выйдут, Европа будет вынуждена создать новый военный блок, считает бывший главнокомандующий Европейского командования США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Например, создать Европейскую организацию договора – новый альянс, основанный на структуре НАТО, но без США. Возможно, с участием Канады, которая уже проявляет интерес. В новом объединении ЕС возьмет на себя роль военного альянса, используя существующие структуры блока и расширяя собственные военные операции.

На этом фоне Евросоюз и Канада подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны на последнем саммите ЕС. Теперь Канада будет участвовать в SAFE ("Действие по безопасности для Европы"), совместном фонде займов ЕС для военных закупок в размере 150 миллиардов евро. Договоренность проложит путь для североамериканской страны и членов ЕС к объединению военных закупок, что сделает доступ к боеприпасам быстрее и дешевле, а также объединит ресурсы для приобретения дорогих и сложных оборонных систем. К слову, Канада уже рассматривает возможность отказаться от участия в американской программе F-35 в пользу шведских истребителей.

В этом направлении европейцы могут также вспомнить о том, как функционировал Западноевропейский союз, который, объединив европейские страны, члены ЕС в военно-безопасной сфере, прекратил существование в 2011 году. Союз основан согласно Брюссельскому договору 1948 года о сотрудничестве в экономической, социальной и культурной областях и коллективной самообороне между Бельгией, Великобританией, Люксембургом, Нидерландами и Францией. Со временем к ним присоединились на постоянной основе Германия и Италия, а к сотрудничеству с ЗЕС были привлечены все члены Евросоюза.

"Западноевропейский союз был прообразом европейского НАТО. Там были прописаны абсолютно все стандарты, начиная от Совета глав государств, парламентской ассамблеи, оперативных штабов и так далее. Все есть. Надо просто взять с полки, стряхнуть пыль, посмотреть, что можно добавить, что отнять – и готова структура. Но в этой структуре Украина уже не будет попрошайкой. Наша страна имеет наиболее боеспособную армию, которая воюет уже несколько лет. Поэтому она уже будет страной-основателем такой структуры, и мы уже будем решать, пускать ли туда условного Орбана или условного Фицо. Вот о чем идет речь" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

США при Трампе напугали Европу потенциальным уменьшением военного присутствия

Дональд Трамп проводит политику, которая действительно ставит под сомнение американские гарантии для союзников по всему миру. Его заявления о том, что он еще подумает, защищать ли, например, страны Балтии в случае войны с Россией, многие восприняли как едва ли не поощрение Кремля к агрессии. Поэтому сейчас как никогда стоит вопрос об обеспечении субъектности Европы в оборонной сфере. И с этой точки зрения последние события способствуют осознанию: Европа должна научиться защищать себя без опоры на Соединенные Штаты. Я убежден: если Европа сможет достичь субъектности в оборонной сфере, разговор с США изменится – не только в вопросах безопасности, но и торговли и других сферах – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По мнению Александра Леонова, отдельные государства признают – их армии не способны сдержать Россию. Нужно не только перевооружение, но и расширение вооруженных сил. Эта цепь событий свидетельствует о росте осознания уязвимости Европы. В то же время уязвимость может быть источником пассивности или побуждением к действию. И пример Израиля, разгромившего Иран, несмотря на количественное превосходство последнего, должен показать Европе: технологическое преимущество в войне решает все.

"Относительно вопроса, будет ли сокращение американского контингента в Европе? После саммита Альянса Трамп заявил, что пока он президент – Россия не нападет. На сегодня это достаточно весомый фактор. Также знаковым является то, что США впервые с 2008 года вернули ядерное оружие в Великобританию. Это, возможно, намек России на серьезность намерений. Европа годами разоружалась. Но, например, немецкая база Рамштайн – достаточно финансово затратная в использовании. Еще при администрации Байдена рассматривалась идея ее частичной релокации в Румынию. Если американские базы передвинутся ближе к Украине – в Польшу или Румынию – это будет неплохим вариантом. Однако полный вывод – это сложная и длительная процедура, которая может начаться только после будущих решений Конгресса США. Но там возможно изменение баланса сил после выборов в 2026 году, что повлияет и на самого Трампа, и на его возможности принимать те или иные решения", – отмечает Александр Леонов.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на все последние относительно позитивные заявления, остается проблема: пятая статья Вашингтонского соглашения не обязывает все страны НАТО сразу отправлять войска. Каждое государство самостоятельно решает, как помогать. Это порождает серьезную опасность, особенно в условиях непредсказуемости Трампа. Поэтому появляются новые инициативы создания альтернативных альянсов, таких как сотрудничество Британии, Франции и Германии. Ведь никто в Европе не уверен, как будут действовать США в критический момент.

"Идея, что Россия может нанести демонстративный удар, чтобы доказать несостоятельность системы коллективной безопасности Европы, вполне возможна. После чего выдвинет ультиматум: снятие санкций, гарантированные закупки ее энергоресурсов. Это единственный путь выживания для России, особенно в случае прекращения огня в Украине. Ее экономика нуждается в доступе к европейским рынкам. Именно санкции Европы, а не США наносят России решающий удар. Поэтому так называемая "коалиция желающих", которую мы сейчас ассоциируем с поддержкой Украины, может стать прототипом будущего альянса для войны с Россией. У них есть средства, технологии, производство всех необходимых видов оружия – самолеты, ракеты, танки", – считает Леонов.

По его мнению, новый союз должен строиться по четким критериям. Без Венгрии или Словакии, которые демонстрируют политическую ненадежность. Нужен механизм исключения стран, разрушающих единство, а обязательства должны выполняться четко – в частности, по расходам на оборону.

"Украина должна стать частью этого союза. Премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил в Лондоне, что не стоит бояться России, когда общие европейские вооруженные силы превышают российские и по численности, и технологически. Он также причислил к этому потенциалу и украинскую армию. Параллельно Украина должна провести серьезные внутренние реформы, чтобы на нее рассчитывали как на полноценного союзника. Но вступление в ЕС неизбежно приведет и к вступлению в новый военный альянс. Это шанс не только для Украины, но и для Европы обеспечить долгосрочный мир. Единственный способ жить рядом с Россией – это мощное сдерживание объединенной Европы. Поэтому, с одной стороны, потенциальный выход США с европейского континента – это проблема, а с другой, это значительный шанс для Украины получить свое законное место в общей обороне в Европе", – констатировал Александр Леонов.