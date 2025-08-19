Путин в разговоре с Трампом согласился на двустороннюю встречу с Зеленским, – Стубб

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне принесла три главных результата. Прежде всего с мертвой точки сдвинулось обсуждение вопроса о гарантиях безопасности для Украины.

Также удалось получить согласие от российского диктатора на личную встречу с Зеленским. О результатах переговоров рассказал их участник, президент Финляндии Александр Стубб, в эфире CNN.

Что сказал президент Финляндии

По словам президента Финляндии, в Вашингтоне в понедельник удалось достичь "трех основных результатов".

Первым из них стало предметное обсуждение важных для Украины гарантий безопасности.

"Был хороший разговор о гарантиях безопасности. Другими словами, гарантии безопасности со стороны Европы, согласованные с США, для Украины. И мы немедленно начнем эту работу над конкретными вещами", – отметил Стубб.

Прорывным достижением он считает якобы согласие Путина на личную встречу с Зеленским, от чего в Кремле ранее категорически отказывались.

"Было предложение о двусторонней встрече между Путиным и Зеленским, и именно это президент Трамп обсуждал с президентом Путиным. Президент Путин согласился на эту встречу. А третий шаг – после двусторонней встречи – если все пройдет хорошо, конечно, всегда является важным фактором, когда вы имеете дело с Путиным, – состоится трехсторонняя встреча. Поэтому я думаю, что это была встреча, где мы сделали три шага вперед, а не назад", – подчеркнул Стубб.

Ведущая CNN попыталась выпытать у президента Финляндии о деталях разговора Трампа с российским диктатором. Тот подтвердил, что президент США подробно проинформировал Зеленского и европейских лидеров, о чем шла речь, – однако раскрывать конкретные детали Стубб отказался.

"Президент Трамп тогда, после звонка, – мы договорились встретиться в Овальном кабинете, – он очень подробно рассказал нам о разговоре. Но, знаете, в дипломатии то, что происходит в Овальном кабинете, остается в Овальном кабинете, когда там нет СМИ", – отметил президент Финляндии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После ее завершения Зеленский высказался о главных пунктах гарантий безопасности для Украины, о трехсторонней встрече в формате Украина-Россия-США, а также рассказал, как Трамп звонил Путину во время переговоров.

Тем временем Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ.

Также президент США заявил, что уже начал готовить встречу Путина с Зеленским. В то же время заявления, звучавшие из Кремля, вызвали определенные сомнения относительно того, что российский диктатор согласился на такую встречу.

По словам советника Путина Юрия Ушакова, диктатор "выразил поддержку непосредственным переговорам между делегациями России и Украины", а также что прозвучала идея о том, что "следовало бы рассмотреть повышение уровня представительства Москвы и Киева" на таких переговорах, – из чего сделать вывод о согласии Кремля о встрече на высшем уровне достаточно сложно.

Сомневается в том, что Путин не побоится встретиться с Зеленским лично, и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

А генсек НАТО Марк Рютте, подытоживая встречу в Белом доме, заявил, что "это был очень успешный день", а Трампу якобы удалось вывести российско-украинскую войну из тупика.

